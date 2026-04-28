المؤتمرنت -

نائب رئيس المؤتمر يواسي آل الفقيه

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة عبدالله علي منصر الفقيه، رئيس نادي شباب رخمه الرياضي الثقافي، وأحد قيادات المؤتمر بمديرية عنس، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن .



واشار نائب رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته كواحد من ابرز القيادات الادارية للاندية الرياضية على مستوى الوطن، وأحد الشخصيات الإجتماعية البارزة في قبيلة عنس المشهود لها بالحكمة والكفاءة وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى الاخ/ مبارك عبدالله علي منصر الفقيه، وإخوانه، وكافة آل منصر، في رخمه مخلاف منقذة مديرية عنس محافظة ذمار،عبّر لبوزة باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



"إنا لله وإنا اليه راجعون" .