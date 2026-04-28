2534 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الثاني من مارس الماضي حتى اليوم إلى 2534 شهيداً و7863 مصابًا.



وأكدت الوزارة في بيان، تسجيل 13 شهيدا و59 مصاباً خلال آخر 24 ساعة بقصف إسرائيلي استهدف عدد من البلدات.



وواصل جيش الاحتلال اليوم شن سلسلة من الغارات والقصف المدفعي على البقاع والشعرة وجنتا، وتبنين، وياطر، والمنصوري، وحبوش، والغندورية، وزوطر الشرقية، والمالكية، والشعيتية، وياطر، وكفرا، والجميجمة وتولين، وفرون، ومجدل سلم التي أُصيب فيها ثلاثة أشخاص بجروح.



كما نفذت قوات العدو عملية تفجير ونسف مهنية بنت جبيل ومعهد التعليم العالي ما أدى إلى تدميرهما بالكامل، وعملية نسف كبيرة في بلدتي القنطرة وشيحين.



وأعلن الدفاع المدني اللبناني أنّ 3 من عناصره محاصرون تحت الأنقاض بعد غارة إسرائيلية خلال عملية إنقاذ على بلدة مجدل زون جنوبي لبنان.