اعتقال 140 فلسطينياً بالضفة خلال يومين

كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، عن اعتقال وتحقيق قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأمس واليوم مع نحو 140 فلسطينياً من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بينهم سيدة وأطفال، إضافة إلى أسرى سابقين.



وأوضح النادي، في بيان، أن عمليات الاعتقال توزعت على أغلبية محافظات الضفة، بما فيها القدس، وتركزت بشكل أساسي في بلدات الرام، وكفر عقب، والظاهرية، ومخيم قلنديا، لافتة إلى تعرض هذه المناطق لعدوان واسع استمر ساعات قبل الإفراج عن أغلبية المعتقلين لاحقاً.



وأكد أن عمليات التحقيق الميداني تُعدّ السياسة الأبرز التي يستخدمها الاحتلال خلال الاقتحامات، وذلك في إطار سياسة الانتقام الجماعي التي يمارسها بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني، حيث طالت هذه الممارسات، التي ترافقت مع تحقيقات ميدانية واعتداءات جسدية ونهب للممتلكات العينية وهدم للمساكن والمزارع، آلاف المواطنين وعائلاتهم، فضلا عن استخدام المعتقلين دروعا بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، واستغلال الاعتقالات كغطاء لتوسيع الاستيطان في الضفة، بمساندة من المستعمرين.



وشدد نادي الأسير الفلسطيني على أن جرائم الاحتلال الراهنة تشكّل امتداداً لنهجه القائم منذ عقود طويلة في استهداف الوجود الفلسطيني، وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة والرقابة، إلا أن المتغير الوحيد منذ بدء حرب الإبادة يتمثل في مستوى كثافة هذه الجرائم، مضيفا أن الاحتلال ماض في تنفيذ عمليات الاعتقال الممنهجة التي تُعد من أبرز سياساته الثابتة تاريخياً، إذ بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ أكتوبر 2023، أكثر من 23 ألف حالة.