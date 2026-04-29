تحذير من أمطار متفاوتة الشدة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظـات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، الضالع، البيضاء، تعز.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانـاً على أجزاء من سهل تهامة وغرب الجوف وجنوب مأرب ومرتفعـات محافظتي لحج وأبين.



وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.



كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.

