أقرت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليوم، حجز قضية النصب والاحتيال وغسل الأموال عبر ما يسمى شركة تهامة "فلافور" للاستثمار والتطوير العقاري، للنطق بالحكم في الجلسة القادمة.

حيث وجهت النيابة إلى 41 متهماً، على رأسهم فتحية أحمد محمد المحويتي، تهمة الاحتيال والنصب على أكثر من 13 ألف مواطن، والاستيلاء على 56 ملياراً و927 مليوناً و963 ألف ريال يمني، وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى غسل الأموال عبر اكتساب أصول مالية وعقارية ومنقولات بأسمائهم.

جاء القرار في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي جابر مغلس وبحضور عضو النيابة القاضي عبدالخالق المحاقري، حيث أقفلت المحكمة باب المرافعة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على القضية، واكتفاء الأطراف بما قدموا من أدلة ومرافعات، ليتم حجزها للحكم.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكدت المحكمة حاجتها إلى وقت كافٍ للنطق بالحكم، نظراً لضخامة ملف القضية الذي يضم عشرات الآلاف من الصفحات، بينها تقرير المحاسب المنتدب.

وكانت النيابة قد تلقت منذ يناير 2023 آلاف الشكاوى تفيد بنهب مليارات الريالات، إضافة إلى مبالغ بالريال السعودي والدولار، عبر فروع الشركة في العاصمة وعدد من المحافظات، وأثبتت التحقيقات اعتماد الشركة أسلوب الاحتيال المالي المعروف بـ"بونزي".








