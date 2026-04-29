افتتاح مستشفى غزة النموذجي في صنعاء

افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، ونائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول اليوم بصنعاء، مستشفى غزة النموذجي، وذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي وتوطين الخدمات الطبية.



وطاف السامعي وهشول ومعهما مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني، بأقسام المستشفى، واستمعوا من مدير المستشفى الدكتور رضوان الفيل، إلى شرح حول التجهيزات الطبية التي يمتلكها المستشفى، بما في ذلك أقسام الطوارئ، والعمليات الكبرى، والرقود، والعناية المركزة، والمختبرات، والأشعة، المجهزة بأحدث التقنيات العالمية.



وأوضح الدكتور الفيل أن المستشفى يتكون من ثلاثة أدوار بالإضافة إلى بدروم، وعيادات خارجية، وكذا عيادات جراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأورام، والعظام، وملحقات ومواقف للسيارات، وتبلغ السعة السريرية للمستشفى 60 سريراً منها 10 عناية مركزة.



وخلال الافتتاح بارك السامعي لأبناء أمانة العاصمة افتتاح مستشفى غزة الذي يحمل اسم له دلالة ورمزية خاصة لدى كل يمني، غزة التي تعرضت لأبشع إبادة جماعية لم تشهد لها المنطقة والتاريخ مثيل، والتأكيد على أن اليمن قيادة وحكومة وشعباً يقفون جنباً إلى جنب مع الأشقاء في غزة وفلسطين.



وحث إدارة المستشفى والعاملين فيه على تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين بأسعار معقولة.. مشيداً بالكفاءات والقدرات التي يمتلكها المستشفى خصوصاً الأطباء الذين أثبتوا خلال الفترة الماضية من العدوان والحصار، أنهم على قدر كبير من المسؤولية.



ولفت عضو السياسي الأعلى، إلى أن الكادر اليمني ورغم الظروف والحصار إلا أنه يتحدى كل الصعاب ويحقق المستحيل.



فيما عبر هشول، عن الاعتزاز بافتتاح هذا المستشفى النموذجي الذي يتملك أحدث التجهيزات المواكبة للتطورات العالمية خصوصاً في ظل العدوان والحصار المفروض على البلد.



وأشاد بجهود كافة الأطباء والقائمين على هذه المنشأة الطبية التي تليق بعظمة وتضحيات الشعب اليمني الوفي الذي يستحق كل الرعاية والاهتمام.



كما عبر عن الفخر بأطباء اليمن الذين يمتلكون قدرات تمكنهم من المنافسة مع أطباء العالم .. مشيداً بالتجهيزات الحديثة في المستشفى التي تُعد الأولى على مستوى اليمن، رغم الظروف والحصار المفروض على اليمن الذي تعمد منع وصول الدواء والأجهزة الطبية.



وأعرب نائب رئيس مجلس النواب عن الأمل في أن يراعي الأطباء وإدارة المستشفى أوضاع المواطنين وخاصة الفئات الضعيفة.. داعياً الجهات المعنية إلى تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات لمثل هذه المنشآت الطبية التي تساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية في البلد.



بدوره أكد مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة أن افتتاح هذا الصرح الطبي يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي في العاصمة صنعاء.. مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الاستثمارات الوطنية التي تساهم في تخفيف معاناة المواطنين وتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة وفق المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة.



ولفت الدكتور المروني إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي جراء العدوان والحصار.. مشيداً بمستوى التجهيزات والكوادر الطبية المؤهلة في مستشفى غزة النموذجي.



بدوره استعرض رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور عنتر العفاري، وعضوا المجلس الدكتور عبد الغني ناشر، والدكتور حفظ الله عبد الوهاب، الرؤية والأهداف التي يسعى المستشفى لتحقيقها، كصرح طبي جديد والتي تقوم على التميز والسعي لتحقيق الريادة من خلال تقديم أرقى مستويات الرعاية الطبية باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات والاعتماد على كادر متخصص لتحقيق أفضل النتائج.



وأكدوا أن الهدف من إنشاء المستشفى الذي يحمل اسم "غزة" إنساني لتقديم خدمات طبية إنسانية للمجتمع بأسعار معقولة، خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار، وكذا توفير أفضل الأطباء والأجهزة في" مجال جراحة المخ والأعصاب، والأورام، والعظام، والجراحة العامة".



وأشاروا إلى أن المستشفى سعى لتوفير جهاز الرنين المغناطيسي الأحدث على مستوى الشرق الأوسط وكذا المجهر الجراحي، والأجهزة المقطعية، وجهاز الملاحة العصبية المتقدمة.



وفي ختام الافتتاح تم تكريم السامعي وهشول والمروني وعدد من الأطباء والاستشاريين بدروع المستشفى.