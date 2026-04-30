الخارجية تُدين العدوان على أسطول الصمود

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي" الذي يضم مئات المتطوعين على متن عشرات السفن الصغيرة، في مهمة إنسانية لكسر حصار كيان العدو الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.



واعتبرت وزارة في بيان صادر عنها، العدوان الإسرائيلي، انتهاكاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تُجرم وتحظر اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والاعتداء على القوافل الإغاثية أو طواقمها.



ونبّهت إلى أن كيان العدو الاسرائيلي ما يزال يرتكب جرائم إبادة جماعية في غزة والضفة الغربية ويمارس حصاراً جائراً ويستخدم التجويع كسلاح حرب، الأمر الذي أفضى إلى تداعيات إنسانية خطيرة.



وأشادت بشجاعة المشاركين في الأسطول الذين جسّدوا أسمى معاني التضامن الإنساني غير آبهين بالتحديات والأخطار التي يمكن أن يواجهوها، منطلقين من أهداف نبيلة تمثلت في مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة ولفت انتباه العالم إلى الحصار الذي يتعرض له منذ أكتوبر ٢٠٢٣م.



وأكد البيان، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإجبار كيان العدو الإسرائيلي على إنهاء عدوانه ورفع حصاره المفروض على غزة والحفاظ على أمن المشاركين في الأسطول وسلامتهم.



وجددّت وزارة الخارجية التأكيد على أن القضية الفلسطينية، ستظل قضية الأمة المركزية وأن اليمن يقف بكل إمكاناته لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ومقدسات الأمة.