إغلاق موسم اصطياد الجمبري

أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية للجمهورية اليمنية، ابتداءً من 13 ذو القعدة 1447هـ الموافق 30 أبريل 2026م.



وأهابت وزارة الزراعة في قرار أصدرته اليوم، بالهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، القيام بحصر كميات الجمبري الساحلي والكميات المخزونة في الثلاجات لدى المصدرين، والرفع بالنتائج إلى الوزارة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.



وأكدت على معاقبة كل من خالف أحكام القرار، بالعقوبات المقررة في قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية، والقرارات والقوانين النافذة.



ووجه القرار الهيئة العامة للمصائد ومصلحة خفر السواحل بتشديد دور الرقابة البحرية خلال فترة الإغلاق، وكلف هيئة أبحاث علوم البحار والأحياء المائية بدراسة حياتية للجمبري خلال موسم الإغلاق والرفع بنتائجها للوزارة.



وأشارت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، إلى أن القرار يأتي استناداً إلى توصيات الجهات البحثية والسمكية وجمعية ساحل تهامة، وفي إطار الحفاظ على الثروة السمكية والموارد المائية وضمان استدامة تكاثر الأحياء المائية في المياه الإقليمية.