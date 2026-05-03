رئيس المؤتمر يعزي عبدالملك الثور بوفاة نجله

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة الى المهندس عبدالملك قاسم الثور عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وزير الزراعة السابق بوفاة نجله ابراهيم .



وعبر ابوراس في البرقية التي بعثها الى الاخ المهندس عبدالملك قاسم الثور عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر وزير الزراعة السابق واولاده واخوانه وأسرته وكافة أل الثور جميعا باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وانصاره عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب ؛سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون