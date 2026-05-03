الخارجية تدشّن برنامجًا تأهيليًا لـ 90 متدرباً من كوادرها

دشّنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم، في صنعاء البرنامج التأهيلي السياسي والدبلوماسي المكثف. يهدف البرنامج الذي يستمر ستة أشهر، إلى تعزيز كفاءة 90 متدرباً ومتدربة من كوادر القطاع السياسي، وتطوير أدائهم المؤسسي.



وفي التدشين، أفاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والقنصلية، السفير عبدالله صبري، بأن البرنامج يجسّد توجيهات القيادة الثورية والسياسية بتأهيل وتدريب الكادر البشري في مؤسسات الدولة.



وأشار إلى أن البرنامج التأهيلي جاء في إطار برنامج طموح يستهدف كافة كوادر الوزارة بقطاعاتها المختلفة، لضمان إنجاز المهام الوظيفية بكفاءة عالية والارتقاء بأداء الأجهزة والمرافق الحكومية.وقال إن البرنامج الذي أعده ويشرف عليه المعهد الدبلوماسي، يأتي أيضًا إيماناً بأهمية التأهيل النوعي، وضمان خروج المتدربين بحصيلة معرفية تثمر في أداء مهامهم حاضراً ومستقبلاً.



وأكد السفير صبري حرص الوزارة على تكثيف محاور البرنامج ليجمع المتدرب بين المعارف النظرية والواقع العملي، من خلال محاضرات تطبيقية ونقاشات تفاعلية يُدّيرها نخبة مشهود لهم بالكفاءة والاقتدار، سواء من السفراء بالوزارة أو من الأكاديميين المتخصصين.



كما تطرق السفير صبري إلى أن النشاط الدبلوماسي يتزامن مع تنظيم الوزارة للدورة الثقافية حول "المسؤولية العامة وإدارة شؤون الأمة"، بالتنسيق مع المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار، والتي من المقرر أن تشمل كافة كوادر الوزارة.مجدداً التأكيد على أهمية التقييم الشامل للبرنامج وللمتدربين لتلافي أي قصور مستقبلاً.



وأوضح أن تقييم المتدربين سيعتمد على معايير دقيقة تشمل الانضباط في الحضور المبكر والبقاء حتى نهاية البرنامج، والالتزام بآدب الحوار أثناء المحاضرات، وإنجاز التكاليف العملية، واجتياز الامتحانات التحريرية المخصصة لكل محور.

