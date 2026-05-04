الإثنين, 04-مايو-2026 الساعة: 09:16 م - آخر تحديث: 09:11 م (11: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 72 ألفا و612 شهيدا، و172 ألفا و457 مصابا

72612 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
72612 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 72 ألفا و612 شهيدا، و172 ألفا و457 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين و9 مصابين.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 832، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2354، بينما جرى انتشال 767 جثمانا من تحت الأنقاض.

وأكدت أن عدد من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
عربي ودولي: زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب باكستان
اقتصاد: أسعار النفط تقفز 5%
ثقافة: دراسة علمية جديدة للدكتور العثربي
عربي ودولي: القدس تحذّر من دعوات لاقتحام الأقصى
اقتصاد: الدولار يتراجع والين يصعد
رياضة: قبل 3 جولات.. إنتر يحسم اللقب الـ21
رياضة: فينيسيوس يقود الريال للفوز على إسبانيول
محافظات: تدشين مخيم طبي مجاني في سنحان
رياضة: يونايتد يعود إلى دوري الأبطال بثلاثية
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة
عربي ودولي: 300 انتهاك بحق الصحفيين الفلسطينيين
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 2679
أخبار: الخارجية تدشّن برنامجًا تأهيليًا لـ 90 متدرباً
عربي ودولي: 45 صحفياً فلسطينياً في سجون الاحتلال
علوم وتقنية: ماذا يحدث لكليتيك عند تناول مشروبات غازية؟
أخبار: المالية تعلن بدء تعزيز مرتبات فبراير
فنون ومنوعات: وفاة فنان مصري شهير
عربي ودولي: شهداء وجرحى بغارات على لبنان
أخبار: توقعات بمزيد من الأمطار الموسمية
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي عبدالملك الثور بوفاة نجله
رياضة: برشلونة يقترب من حسم لقب الليغا
رياضة: أرسنال يعزز القمة بالفوز على فولهام
عربي ودولي: تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026