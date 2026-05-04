المؤتمرنت -

البراشي يحذّر: قيادة الأطفال "مغامرة دموية"

دشّنت الإدارة العامة لشرطة المرور، اليوم، بصنعاء، حملةً توعويةً للتحذير من مخاطر وآثار قيادة صغار السن للسيارات والدراجات النارية، تحت شعار "حتى يبلغ أشده".



وفي التدشين، أكد مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، أن الحملة، تأتي انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية لحماية الأرواح والممتلكات، والحد من الحوادث المأساوية التي يتسبب بها صغار السن نتيجة افتقارهم للوعي المروري ومهارة القيادة.



وأوضح أن تمكين صغار السن من قيادة المركبات يُعد "مغامرةً دموية"، وتجاوزاً صريحاً للقوانين المرورية، مشيراً إلى أن الإحصائيات المرورية تسجل خسائر بشرية ومادية فادحة نتيجة هذه الظاهرة.



وأشار اللواء البراشي، إلى أن الحملة ستتضمن برنامجاً توعوياً مكثفاً عبر مختلف الوسائل الإعلامية، والنزول الميداني وتوزيع مواد إرشادية، يعقبها تنفيذ إجراءات ضبطية قانونية حازمة بحق المخالفين، بهدف تعزيز الانضباط المروري وتأمين سلامة مستخدمي الطريق، مؤكداً أن شرطة المرور لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من المخالفات.



وأشاد مدير عام شرطة المرور، بدور وسائل الإعلام في نشر الوعي المجتمعي، وغرس ثقافة احترام القوانين المرورية والالتزام بالسن القانونية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمجتمع والأجهزة الأمنية في حماية الأطفال من المخاطر.



بدوره، أكد مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية العميد حسن الهادي، أهمية الحملة لمواجهة ظاهرة قيادة صغار السن للمركبات والدرجات النارية التي تهددّ المجتمع، يتطلب تكاتف الجهود بين الشرطة ووسائل الإعلام والأسرة والمجتمع.



واعتبر تمكين الأطفال من القيادة، مغامرةً بالأرواح، لما ينتج عنه من حوادث مأساوية تسفر عن وفيات وإصابات بليغة وإعاقات دائمة، داعياً أولياء الأمور إلى التعاون مع رجال المرور، وعدم السماح لأبنائهم بالقيادة قبل بلوغ السن القانونية والحصول على رخصة القيادة.



ونوّه العميد الهادي، بجهود قيادة وكوادر شرطة المرور في تعزيز السلامة المرورية، وما شهده القطاع من تطوير في مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال التدشين، حذر بيان صادر عن الحملة، من خطورة تمكين صغار السن دون السن القانونية من قيادة المركبات والدراجات النارية، مؤكداً أن ذلك يمثل تهديداً مباشراً على حياتهم وسلامة مستخدمي الطريق، ويُعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية الجسيمة.



وأوضح البيان، أن إجمالي الحوادث المرورية خلال الفترة 1441هـ حتى 1447هـ بلغ 826 حادثاً، نتج عنها وفاة ألف و970 حالة وإصابة 13 ألفًا و393 حالة، تصدرت أمانة العاصمة عدد الحوادث والضحايا خلال الفترة ذاتها بواقع 688 حادثاً، أسفرت عن 544 حالة وفاة وستة آلاف و664 حالة إصابة.



ودعا البيان، أولياء الأمور إلى تحمل المسؤولية القانونية والمجتمعية، وعدم السماح لأبنائهم بقيادة المركبات قبل بلوغ السن القانونية، مؤكداً أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن هذه المخالفات لما تمثله من خطر على السلامة العامة.



وأكدت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن قيادة صغار السن للمركبات والدراجات النارية تُعد مخالفة مرورية جسيمة، ولن يتم التهاون معها، مشيرةً إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في تمكين الأطفال من القيادة أو مخالفة الأنظمة المرورية ذات الصلة.



وجددّت دعوتها لجميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المرورية، حفاظاً على الأرواح، وتعزيزاً للأمن والسلامة في المجتمع.