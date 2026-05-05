المؤتمر نت - دشّنت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، ممثلة بقطاع الحج والعمرة اليوم، عملية تفويج حجاج بيت الله الحرام للموسم 1447هـ

صنعاء تبدأ تفويج الحجاج براً

المؤتمرنت -
صنعاء تبدأ تفويج الحجاج براً
دشّنت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، ممثلة بقطاع الحج والعمرة اليوم، عملية تفويج حجاج بيت الله الحرام للموسم 1447هـ.

وخلال التدشين، أوضح نائب رئيس الهيئة العلامة الدكتور فؤاد ناجي، أن تدشين أولى الرحلات البرية لحجاج بيت الله الحرام من العاصمة صنعاء يأتي بعد تجهيز محطة خاصة للتفويج، أُعدّت من قبل قطاع الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، لتسهيل إجراءات سفر الحجاج وضمان سلامتهم، بفحص جاهزية الحافلات واستكمال كافة الإجراءات التنظيمية.

وأشار إلى حرص الهيئة على تقديم أفضل ما يمكن من خدمات لضيوف الرحمن في ظل التحديات الراهنة، لافتًا إلى استمرار تعنت النظام السعودي ومنع أبناء الشعب اليمني في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة من أداء فريضة الحج في ظل استمرار إغلاق مطار صنعاء والمنافذ البرية، باستثناء منفذ الوديعة الذي يشهد تكدسًا لمئات الحافلات.

ولفت الدكتور ناجي، إلى معاناة الحجاج الراغبين أداء فريضة الحج عبر السفر من منفذ الوديعة، ووصول بعض الحالات إلى الوفاة نتيجة طول فترة الانتظار لاستكمال الإجراءات.

وأكد أن الشعب اليمني يعاني منذ عام 2015م من تسييس لفريضة الحج واستخدامها كورقة ضغط، من خلال مرتزقته، مع ارتفاع التكاليف بشكل مضاعف وضعف مستوى الخدمات المقدمة مقارنة بما يتم تحصيله من الحجاج خلال المواسم السابقة.

وطالب نائب رئيس هيئة الأوقاف والإرشاد، النظام السعودي بإعادة فتح المسار الإلكتروني لحكومة صنعاء عبر قطاع الحج والعمرة في الهيئة، وتعويض الشعب اليمني نتيجة ما لحق بهم من معاناة، وكذا عدم استخدام فريضة الحج ورقة ضغط، والنأي بها عن الصراعات، باعتبار هذه الفريضة ركنًا من أركان الإسلام.

بدوره، أكد وكيل قطاع الحج والعمرة الشيخ مقبل الكدهي، أن تدشين عملية تفويج الحجاج يأتي في إطار المشتركة بين الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ممثلة بقطاع الحج والعمرة والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والمؤسسة الاقتصادية اليمنية، لتفويج أولى الرحلات ضمن حصة اليمن البالغة 21 ألف حاج بعد أن كانت 25 ألفً.

ولفت إلى تلاعب النظام السعودي ومرتزقته بإلغاء أربعة آلاف من الحصة، في حين يبلغ عدد سكان الشعب اليمني أكثر من 35 مليون نسمة.

وأوضح الشيخ الكدهي، أنه تم تجهيز ساحة خاصة كمحطة مركزية لتفويج الحجاج لجميع وكالات الحج، مع توفير كافة التجهيزات والإشراف على سلامة الحافلات واستكمال إجراءات التفويج، لضمان تنظيمها بصورة سلسة، بعد معاناة شهدها القطاع في الأعوام السابقة نتيجة تشتت مواقع التفويج.

وأشاد بجهود قيادة الهيئة في تذليل الصعوبات والعراقيل الخاصة بتفويج الحجاج، مثمنًا دور مدراء وموظفي قطاع الحج والعمرة في المتابعة والإشراف المباشر على عملية التفويج.








