بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة صنعاء وجامعة صنعاء

تدين وتستنكر قيادات وقواعد فرعي المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة وجامعة صنعاء الحملات والمخططات الرامية الى استهداف المؤتمر واخرها ما تم نشره تحت مسمى استعادة دور المؤتمر من قبل بعض الأشخاص الذين سبق وصدرت بحقهم قرارات فصل تنظيمية من قبل هيئات المؤتمر الشعبي العام التنظيمية وفقا للنظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه ،أو من عملوا ضد المؤتمر وغادروه واستقالوا منه اثناء ثورة الأحزاب عام 2011م وهؤلاء لم يعد لهم أي صلة بالمؤتمر لا من قريب ولا من بعيد.

وإذ تؤكد قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة وجامعة صنعاء أن الجهة الوحيدة التي يحق لها الحديث باسم المؤتمر هي قيادته الشرعية المنتخبة من قبل اللجنة الدائمة الرئيسية في 2 مايو 2019م والموجودة في صنعاء ،وأي مواقف تصدر خارج هذه الأطر لا تمثل المؤتمر ولا يعتد بها ،فإنها تشدد على قدرة هيئات وتكوينات المؤتمرالتنظيمية وقيادته السياسية والتاريخية الموجودة في صنعاءعلى أداء دورها في استعادة دور المؤتمر والحفاظ على وحدته وتماسكه الى حين تتوافر الظروف وتعود الحياة السياسية في اليمن الى طبيعتها بعد انتهاء العدوان والحصار وتحقيق السلام في اليمن وحينها من حق المؤتمريين عقد مؤتمرهم العام وانتخاب قيادة جديدة لهم وفقا لما تحدده نصوص ولوائح التنظيم .

وجدد مؤتمرا أمانة العاصمة وجامعة صنعاء وقوفهما خلف قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة برئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين ابوراس ونوابه واللجنة العامة والأمانة العامة ،وتأييدهما لأي إجراءات تتخذ من قبل رئاسة المؤتمر للحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية والسياسية والوقوف ضد أي محاولات داخلية أو خارجية رامية الى استهدافه والسعي لتمزيقه .



الدكتور جمال عبدالخالق الخولاني رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة

الدكتور طارق عبدالله المجاهد القائم باعمال رئيس فرع المؤتمر بجامعة صنعاء

صنعاء -الاربعاء19 ذو القعدة 1447هـ الموافق 6 مايو 2026م