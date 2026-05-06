الأربعاء, 06-مايو-2026 الساعة: 05:07 م - آخر تحديث: 04:20 م (20: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - إن تلك الوجوه التي تتصدر المشهد اليوم بمسميات زائفة، هي عناصر لم تعد تربطها بالمؤتمر أي صلة؛ فمنهم من طالته قرارات الفصل التنظيمية القطعية وفقا للنظام الداخلي ، ومنهم

مؤتمر لحج يجدد تمسكه بقيادة المؤتمر الشرعية ويرفض محاولات استهدافه

المؤتمرنت -
مؤتمر لحج يجدد تمسكه بقيادة المؤتمر الشرعية ويرفض محاولات استهدافه
أكد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج إتجاه بوصلة المؤتمريين دائماً نحو القيادة الشرعية المنتخبة في 2 مايو 2019م ممثلة بالاخ المناضل صادق بن أمين أبو راس، معتبرة أي محاولة لخلق كيانات "كرتونية" أو مراكز قوى خارج هذا الإطار هي محاولات ميتة لا تحظى باعتراف أو قبول لدى القواعد المؤتمرية العريضة على امتداد اليمن.


وفي بيان له اعتبر مؤتمر لحج محاولات الحديث باسم المؤتمر لعناصر مفصولة ولم تعد تربطها بالمؤتمر أي صلة، إنما يعد ذلك "انتحال صفة" لا يترتب عليه أي أثر قانوني، مؤكدا بقاء مؤتمر لحج وفياً لمبادئه،ومتمسكاً بقيادته الشرعية ومباركاً كل الخطوات التي تتخذها رئاسة التنظيم في صنعاء للحفاظ على وحدة الصف.


( المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج

وقفت قيادة وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج أمام ما يُروج له مؤخراً من قبل بعض العناصر التي تقتات على الأزمات، وتحاول استغلال اسم المؤتمر في مشاريع وهمية تحت مزاعم "إستعادة دور المؤتمر "، وهي في جوهرها مؤامرات مرفوضة ومدانة تستهدف تفتيت الوحدة الداخلية للمؤتمر وتشتيت قواه الحية.

وعليه؛ فإن فرع المؤتمر بمحافظة لحج يضع الرأي العام والتنظيمي أمام الحقائق التالية:

أولاً: إن تلك الوجوه التي تتصدر المشهد اليوم بمسميات زائفة، هي عناصر لم تعد تربطها بالمؤتمر أي صلة؛ فمنهم من طالته قرارات الفصل التنظيمية القطعية وفقا للنظام الداخلي ، ومنهم من قفز من السفينة وأعلن استقالته وانحيازه لخصوم المؤتمر اثناء ازمة البلاد السياسية عام 2011م، وبالتالي فإن حديثهم باسم المؤتمر هو "انتحال صفة" لا يترتب عليه أي أثر قانوني.

ثانياً: نؤكد في فرع محافظة لحج أن بوصلة المؤتمريين تتجه دوماً نحو القيادة الشرعية المنتخبة من أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية في دورتها المنعقدة في 2 مايو 2019م، وأي محاولة لخلق كيانات "كرتونية" أو مراكز قوى خارج هذا الإطار هي محاولات ميتة لا تحظى باعتراف أو قبول لدى القواعد المؤتمرية العريضة على امتداد اليمن.

ثالثاً: يعلن فرع لحج تجديد العهد والولاء للقيادة السياسية الصامدة ممثلة بالأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر، وهيئاته القيادية، معتبرين أن "المؤتمر العام" هو المحطة الوحيدة والمشروعة لإعادة صياغة الهيكل القيادي، وهو ما سيتم بإذن الله بإرادة المؤتمريين الخالصة فور جلاء الغمة عن الوطن، وتوقف العدوان والحصار، وبلوغ السلام الشامل.

وختاماً فإن المؤتمر الشعبي العام في لحج سيبقى وفياً لمبادئه، حارساً لمنجزاته، ومتمسكاً بقيادته الشرعية ومباركاً كل الخطوات التي تتخذها رئاسة التنظيم في صنعاء للحفاظ على وحدة الصف.

الشيخ/ محمد هزاع القباطي
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج
لحج -الاربعاء19 ذو القعدة 1447هـ الموافق 6 مايو 2026م








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أرسنال إلى نهائي دوري الأبطال
عربي ودولي: روسيا وأوكرانيا تعلنان هدنتين منفصلتين
اقتصاد: بعد تراجعه 2%.. الذهب يرتفع مجدداً
عربي ودولي: تصعيد إسرائيلي متواصل في لبنان
عربي ودولي: الجرذان تفاقم الأمراض الجلدية بغزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72615
رياضة: "الناشئين" يستهل مشواره بملاقاة فيتنام
مجتمع مدني: 8 عادات تقلل الإصابة بالنوبات القلبية
فنون ومنوعات: العثور على أشلاء رجل داخل تمساح
عربي ودولي: مركز يحذّر من "تهجير ناعم" بغزة
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
أخبار: خذوا حذركم.. الأمطار الغزيرة مستمرة
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل غثيم
رياضة: إيفرتون يربك أوراق السيتي
رياضة: تشيلسي يسقط بثلاثية نوتنغهام
فنون ومنوعات: نجوم الفن ينعون هاني شاكر
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
عربي ودولي: زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب باكستان
اقتصاد: أسعار النفط تقفز 5%
عربي ودولي: 10960 شهيداً ومصاباً في لبنان
ثقافة: دراسة علمية جديدة للدكتور العثربي
أخبار: البراشي: قيادة الأطفال "مغامرة دموية"
عربي ودولي: القدس تحذّر من دعوات لاقتحام الأقصى
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة الشيخ عبدالسلام القايفي
عربي ودولي: 72612 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026