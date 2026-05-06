المؤتمرنت -

تحذير برلماني من مخططات التقسيم والمساس بالسيادة الوطنية

تابع مجلس النواب في الجمهورية اليمنية التحركات والإجراءات التي تحاول النيل من السيادة الوطنية بما فيها الإعلان السعودي لما يسمى بمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة، بما تضمنته من خطورة على المعلومات الجيولوجية والبيانات السيادية اليمنية.



وحذّر المجلس في بيان صادر عنه اليوم، دول العدوان على اليمن ومرتزقتها من المخاطر التي تضمنتها المذكرة المشار إليها وما سيترتب عليها من أضرار بالثروات اليمنية أو النيل منها تحت غطاء مزعوم بذلك التفاهم.



وأكد المجلس أن ذلك الإجراء يعتبر مساساً وتعدياً على الأمن القومي الاقتصادي والعسكري للجمهورية اليمنية والتماهي معه يُعدّ خيانة وتفريط بالسيادة الوطنية.



وأهاب مجلس النواب في الجمهورية اليمنية من مقره الدستوري بالعاصمة صنعاء انطلاقًا من صلاحياته الدستورية والقانونية بالتحذير، من أي إجراء يمس بالسيادة الوطنية وأنه لا يحق ولا يجوز من المتربصين باليمن شراً ومرتزقتهم العبث أو النيل من وحدة اليمن وسيادته.



وقال البيان "في إطار الصلاحيات الدستورية والقانونية التي تخوّل لمجلس النواب التعاطي مع أي من تلك التفاهمات، فإن المجلس يحذّر كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار ومقدرات الشعب اليمني والإنجرار خلف تلك المؤامرات، وأن مجلس النواب يرفض رفضًا قاطعًا منح أي تفويض للتصرف في مقدرات الشعب اليمني وثرواته السيادية".



وجددّ مجلس النواب تحذيره من مغبة التماهي مع مخططات التقسيم أو الإضرار بمقدرات الشعب اليمني وثرواته ومكتسباته ووحدته وأمنه واستقراره، مؤكدًا على محاسبة أي جهة تدّعي صلتها أو اختصاص أي جهة يمنية خارج العاصمة اليمنية صنعاء بالتصرف في ملفات سيادية.



ووصف ما جاء في مذكرة التفاهم المشار إليها بالإجراء غير القانوني صادر عن مرتزقة لا يمثلون اليمن، مضيفًا "البيانات الجيولوجية تندرج ضمن الأمن القومي الاقتصادي لليمن وبذلك فإن مجلس النواب يحذّر مزعوم ما يسمى بحكومة مرتزقة العدوان من مغبة العبث بالثروات اليمنية".



كما أهاب المجلس بالجميع وفي المقدمة وسائل الإعلام اليمنية، استشعار المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية في التصدي والتحذير من هذه الخطوة التي تهدف إلى العبث بالثروات السيادية اليمنية.



وأشار إلى أن ما يسمى بحكومة المرتزقة لا تمثل الشعب اليمني وأي صفقات تبرمها مع أي دولة من دول العالم باسم اليمن سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي أو الدول المعادية لليمن وفي مقدمتها السعودية لا تعني الجمهورية اليمنية ولا تمثلها لا من قريب ولا من بعيد.