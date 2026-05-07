نائب رئيس المؤتمر يواسي آل ردمان

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ محمد رسام يحيى ردمان، رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 12 مديرية معين بأمانة العاصمة صنعاء سابقا، عضو اللجنة الدائمة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.





و في برقية العزاء التي بعثها الى عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشيخ علي بن علي القيسي، وإلى نجل الفقيد / يوسف محمد رسام ردمان، وإخوانه، وكافة آل ردمان، عبّر الدكتور بن حبتور بأسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".