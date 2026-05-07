المؤتمر نت - أدان فرعا المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة تعز المحاولات البائسة والمخططات المشبوهة التي

بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة تعز

المؤتمرنت -
بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة تعز
أدان فرعا المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة تعز المحاولات البائسة والمخططات المشبوهة التي تستهدف النيل من وحدة المؤتمر وتماسكه، تحت شعارات مضللة تدّعي "استعادة دوره"، مؤكدين أن هذه التحركات تمثل حملات إعلامية مرفوضة وتخدم قوى تسعى إلى إضعاف التنظيم منذ عام 2011م.

وأوضح بيان صادر عنهما أن من يقفون خلف هذه التحركات لا تربطهم أي صلة تنظيمية بالمؤتمر، نتيجة صدور قرارات فصل بحق بعضهم أو استقالة آخرين وعودتهم إلى تنظيماتهم السابقة بعد مواقفهم خلال الأحداث السياسية في 2011م.

وجدد الفرعان تمسكهما بالقيادة التنظيمية والسياسية المنتخبة في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة بصنعاء في 2 مايو 2019م، باعتبارها المرجعية الشرعية الوحيدة للمؤتمر، مؤكدين أن أي كيانات خارج هذا الإطار لا تمثل التنظيم.

كما شددا على أن استعادة الدور الريادي للمؤتمر شأن داخلي يتم عبر مؤتمره العام وفي الظروف المناسبة، مجددين دعمهم الكامل لرئيس المؤتمر صادق بن أمين أبو راس وقيادة التنظيم، ومؤيدين كافة الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على وحدته.

( المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نص البيان

بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة تعز

تابعت قيادة وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام بفرعي المؤتمر بمحافظة وجامعة تعز بمسؤولية تنظيمية عالية ما يتم الترويج له من محاولات بائسة ومخططات مشبوهة تستهدف النيل من وحدة المؤتمر وتماسكه، تحت لافتات مضللة وشعارات زائفة تدّعي "استعادة دور المؤتمر"، وهي في حقيقتها فقاعات إعلامية مدانة ومستنكرة ومرفوضة..

إن تلك المحاولات مدفوعة الثمن، ومعروفة التوجُّه تصب في خدمة القوى التي ما زالت ترى في تماسك ووحدة المؤتمر خطراً عليها وعلى توجهاتها التدميرية الفوضوية التي تقودها منذ العام 2011م وحتى يومنا هذا..
هؤلاء الصامتون دهراً والناطقون كفراً يتشدقون بأنهم يريدون استعادة دور المؤتمر، فكيف لهم إن ينفذوا هذا الدور وهم من خانوا المؤتمر ومضامين ميثاقه الوطني وخرجوا عن توجهاته وارتموا في احضان العدوان وكل من يستهدف المؤتمر وقيادته ووحدته..

وعليه؛ فإن قيادة وقواعد فرعي المؤتمر بمحافظة وجامعة تعز تؤكد على الآتي:

أولاً: إن الأشخاص الذين يسعون لخلخلة الصف المؤتمري لم تعد تربطهم بالتنظيم أي صلة قانونية أو لائحية، ولا يملكون الحق الأخلاقي أو السياسي للحديث باسم المؤتمر أو تقرير مصيره؛ لسقوط صفاتهم التنظيمية بقرارات فصل حاسمة لبعضهم، أو باستقالات البعض من عضوية المؤتمر وعودتهم إلى تنظيماتهم الأصلية بعد وقوفهم ضد المؤتمر أثناء الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد في 2011م..

ثانياً: يجدد فرعا المؤتمر بمحافظة وجامعة تعز التأكيد على أن القيادة التنظيمية والسياسية المنتخبة من قبل اللجنة الدائمة الرئيسية في 2 مايو 2019م، الصامدة في العاصمة صنعاء، هي المرجعية الشرعية والوحيدة التي يحق لها تمثيل المؤتمر واتخاذ قراراته التنظيمية والسياسية، وأي كيانات تُخلق خارج هذا الإطار هي كيانات "عدمية" لا تمثل إلا شخوصها..

ثالثاً: تؤمن قيادات وقواعد المؤتمر بمحافظة وجامعة تعز بأن استعادة الدور الريادي للمؤتمر هي مهمة "داخلية" تضطلع بها هيئاته القيادية والتاريخية الموجودة في الداخل، ولن يتم البت في أي تحولات هيكلية أو انتخاب قيادات جديدة إلا عبر "مؤتمر عام" تنعقد أجواؤه بعد زوال ظروف العدوان والحصار وتحقيق السلام الشامل في ربوع اليمن، ووفقاً للنظام الداخلي واللوائح المنظمة لعمله.
وفي الوقت نفسه نؤكد وقوفنا الكامل والصلب خلف رئيس المؤتمر الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس، ونوابه وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة، ونؤيد كافة الخطوات والإجراءات التي يتخذونها لحماية وحدة التنظيم من الاختراق أو التمزق.

الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز

الدكتور نبيل سلام الحمادي
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة تعز

تعز -الخميس 20 ذو القعدة 1447هـ الموافق 7 مايو 2026م








