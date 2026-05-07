المؤتمر نت - أدان فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة، في بيان صادر عنه، ما وصفه بالتحركات المشبوهة الهادفة إلى إرباك صفوف التنظيم

بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة

بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة
أدان فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة، في بيان صادر عنه، ما وصفه بالتحركات المشبوهة الهادفة إلى إرباك صفوف التنظيم وتفتيت وحدته، وعلى رأسها المساعي التي تتدثر بشعار "استعادة الدور".

وأكد البيان أن من يقفون خلف هذه المحاولات لا تربطهم أي صلة تنظيمية بالمؤتمر، إما لصدور قرارات فصل قانونية بحقهم أو لاستقالة بعضهم عقب مشاركتهم في ما وصفها بـ"المؤامرة" على المؤتمر خلال أحداث عام 2011م.

وجدد الفرع تمسكه بالشرعية التنظيمية القائمة في العاصمة صنعاء، ممثلة بالقيادة المنتخبة من اللجنة الدائمة الرئيسية في دورة 2 مايو 2019م، مشددًا على رفض أي كيانات خارج الأطر اللائحية، كما أعلن دعمه الكامل لقيادة المؤتمر برئاسة صادق بن أمين أبو راس، مؤكدًا أن أي ترتيبات تنظيمية يجب أن تتم عبر المؤتمر العام وفي الوقت المناسب، وفقًا للوائح المعتمدة وبعد تهيئة الظروف الملائمة.

( المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نص البيان

بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة

أعلنت قيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة رفضها القاطع وإدانتها الشديدة للتحركات المشبوهة التي تهدف إلى إرباك صفوف المؤتمر وتفتيت وحدته الوطنية، وآخرها المساعي التي تتدثر بعباءة "استعادة الدور".

إن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة يرى أنه لمن السخرية أن من يتولى تنفيذ المحاولات التي تستهدف المؤتمر شخصيات لم تعد لهم أي صلة تنظيمية بالمؤتمر، سواء بسبب صدور قرارات فصل قانونية بحقهم، أو بسبب استقالة بعضهم من المؤتمر بعد مشاركتهم في المؤامرة عليه أثناء ثورة الأحزاب عام 2011م.

إن فرع المؤتمر بمحافظة صعدة يجدد التمسك المطلق بالشرعية التنظيمية الوحيدة القائمة في العاصمة صنعاء، والممثلة بالقيادة التي حظيت بثقة أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية في دورة 2 مايو 2019م. ويؤكد أن أي خروج عن هذه المرجعية هو خروج عن إرادة المؤتمريين وإرثهم التاريخي، ولن يتم الاعتراف بأي كيانات تلدها الصدف السياسية خارج أطرنا اللائحية.

إن مؤتمريي محافظة صعدة يعلنون وقوفهم الكامل وغير المحدود خلف قيادة التنظيم ممثلة بالأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر، ونوابه وأعضاء اللجنة العامة، ويباركون كل الإجراءات التي يتخذونها لصون وحدة التنظيم، مؤكدين أن ترتيب وضع المؤتمر هو شأن داخلي يجب أن يتم عبر المؤتمر العام، الذي يجب أن يُعقد في الوقت المناسب بعد اندحار العدوان، ورفع الحصار، وإرساء دعائم السلام، ووفقًا للوائح التنظيم المعتمدة.

أحمد حسن بخاش -رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة

صعدة، الخميس 20 ذو القعدة 1447هـ الموافق 7 مايو 2026م








