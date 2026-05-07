أخبار
أدان فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى المحاولات اليائسة التي تستهدف

بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى

المؤتمرنت -
بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى
أدان فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى المحاولات اليائسة التي تستهدف وحدة المؤتمر وقيادته، ممثلة برئيسه صادق بن أمين أبو راس، مؤكدًا رفضه لما تقوم به بعض العناصر المتواجدة في الخارج والتي فقدت صلتها التنظيمية بالحزب، إما بسبب صدور قرارات فصل بحقها أو تقديم استقالاتها خلال أحداث عام 2011م، متهمًا إياها بالعمل على تشتيت التنظيم والخروج عن ثوابته الوطنية وارتهانها لقوى خارجية.

وجدد الفرع تمسكه بالقيادة التنظيمية المنتخبة في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة بصنعاء في 2 مايو 2019م، مؤكدًا دعمه لأي إجراءات تهدف إلى الحفاظ على وحدة المؤتمر.
كما شدد على التزامه بثوابت الثورة اليمنية والوحدة الوطنية، ورفضه لكافة المشاريع التي تستهدف سيادة البلاد، مؤكدًا مواصلة جهوده في الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.

( المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نص البيان

بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام - محافظة أرخبيل سقطرى



تستنكر قيادات وأعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى، وبأشد العبارات، المحاولات اليائسة للنيل من وحدة المؤتمر الشعبي العام التنظيمية وقيادته الممثلة بالشيخ المناضل صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام.

إننا في مؤتمر أرخبيل سقطرى نؤكد على الآتي:

1-إدانة تلك المحاولات والأفعال الصبيانية التي تنفذها بعض العناصر المتواجدة في الخارج، والتي تدعي الوطنية وتنسب نفسها لتيارات مؤتمرية تهدف إلى تقسيم وتشتيت الحزب والتنصل عن أدبياته ونظامه الداخلي، وهي في الأساس لم يعد لها صلة بالمؤتمر؛ كون بعضها تم فصلها بقرارات تنظيمية نتيجة المخالفات التي ارتكبتها بحق المؤتمر، وبعضها الآخر سبق وقدّم استقالته من المؤتمر أثناء ثورة الأحزاب عام 2011م، وبالتالي لم يعد لتلك العناصر أي صلة بالمؤتمر، خصوصًا وهي عناصر خرجت عن الإطار الوطني والتنظيمي وارتهنت لقوى خارجية ساهمت في تدمير الوطن أرضًا وإنسانًا.

2- يجدد فرع المؤتمر بسقطرى تمسكه الكامل بالقيادة التنظيمية والسياسية العليا المنتخبة من دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة في صنعاء 2 مايو 2019م برئاسة الشيخ المناضل صادق بن أمين أبو راس، الذي أثبت صموده بمواقفه الوطنية والسياسية، وحافظ على وحدة التنظيم وتماسكه في أصعب الظروف،وتأييد أي إجراءات يتخذها للحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية .

3-نؤكد تمسكنا المطلق بثوابت ومكتسبات الثورات اليمنية (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر) والوحدة اليمنية المباركة 22 مايو 1990م، والميثاق الوطني الذي يمثل الرؤية الجامعة لكل أبناء الوطن.

4-يؤكد المؤتمر في سقطرى مضيه في الحفاظ على وحدة الوطن ورفض كافة المشاريع الصغيرة التي تستهدف سيادة اليمن ومقدراته.

عاش المؤتمر الشعبي العام رائدًا وطنيًا.. وعاش اليمن حرًا أبيا.
سعيد مسعود عوض الجريري
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى
عضو اللجنة الدائمة
سقطرى - الخميس 20 ذو القعدة 1447هـ الموافق 7 مايو 2026م








