لبوزة يعزي بوفاة اللواء البيلي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء الدكتور/ عبدالعزيز منصور البيلي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، مدير عام مرور محافظة حضرموت سابقا، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن .



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الدكتور/ محمد عبدالعزيز البيلي، نائب عميد كلية الطب بجامعة صنعاء، وإخوانه، وكافة آل البيلي، عبّر لبوزة باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



"إنا لله وإنا اليه راجعون" .