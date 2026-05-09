الأحد, 10-مايو-2026 الساعة: 01:59 ص - آخر تحديث: 01:10 ص (10: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - أعلن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف، في بيان له، رفضه القاطع للتحركات المشبوهة

بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف

المؤتمرنت -
بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف
أعلن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف، في بيان له، رفضه القاطع للتحركات المشبوهة والمحاولات التي تستهدف إضعاف تماسك التنظيم تحت شعارات مضللة مثل "استعادة الدور".

وأكد البيان أن الواقفين خلف هذه الدعوات لا يملكون أي صفة تنظيمية، بعد أن فُصلوا بقرارات رسمية أو غادروا صفوف الحزب منذ أحداث عام 2011م، معتبراً تصرفاتهم محاولة يائسة للنيل من وحدة المؤتمر ومكانته الوطنية.

وعلى صعيد الشرعية التنظيمية، جدد فرع الجوف تمسكه بالقيادة المنتخبة في دورة اللجنة الدائمة المنعقدة بصنعاء في مايو 2019م، معلناً وقوفه الكامل خلف رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبو راس.

وشدد البيان على أن أي حديث عن تجديد هياكل الحزب هو شأن داخلي بحت، لا يتم إلا عبر الأطر الرسمية والمؤتمر العام في الظروف الملائمة، بعيداً عن التدخلات أو المحاولات الهادفة لشق الصف.

"المؤتمرنت" ينشر فيما يلي نص البيان:

تابعت قيادة وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف بشكل دقيق التحركات المشبوهة التي تنفذها بعض العناصر خارج اليمن وتهدف للنيل من وحدة المؤتمر الشعبي العام وتماسك جبهته الداخلية، عبر الترويج لشعارات مضللة تحت لافتة "استعادة الدور".

إننا إذ نستهجن هذه الأعمال، لنؤكد أنها لا تعدو كونها امتداداً لسلسلة الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له المؤتمر منذ العام 2011م.

وفي هذا الصدد، يشدد فرع المؤتمر بمحافظة الجوف على النقاط التالية:
• أولاً: إن الواقفين خلف هذه التحركات يفتقرون لأي صفة أو شرعية تنظيمية؛ كونهم قد فقدوا عضويتهم بقرارات فصل رسمية، أو اختاروا مغادرة صفوف التنظيم والعمل ضده إبان ثورة الأحزاب عام 2011م، مما يسقط عنهم أدبياً وقانونياً حق التحدث باسم المؤتمر أو تمثيل قواعده.
• ثانياً: يجدد فرع الجوف تمسكه المطلق بالقيادة التنظيمية والسياسية الشرعية، المنتخبة عن دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة في العاصمة صنعاء بتاريخ 2 مايو 2019م، باعتبارها المرجعية الوحيدة والشرعية لتمثيل المؤتمر والتحدث بإسمه وإدارة شؤون التنظيم وحماية مكتسباته.
• ثالثاً: نؤكد أن أي إجراءات تتعلق بإعادة ترتيب أو تحديث الهياكل التنظيمية هي شأن سيادي داخلي للمؤتمر، لا يُبت فيه إلا عبر المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها "المؤتمر العام"، وذلك في الظروف والمناخات السياسية الملائمة وعقب زوال التحديات الراهنة، ووفقاً للأطر اللائحية والنظام الداخلي.
• رابعاً: يعلن فرع المؤتمر بمحافظة الجوف وقوفه صفاً واحداً خلف قيادة المؤتمر الشعبي العام، ممثلة بالأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر، ونوابه، وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة، مباركاً كافة الخطوات والقرارات الهادفة لتحصين التنظيم من الاختراقات وحماية وحدته.

حفظ الله اليمن.. وحفظ المؤتمر الشعبي العام موحداً قوياً.

الشيخ منصور عبدالله العراقي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف
الجوف -الجمعة 21 ذو القعدة 1447هـ الموافق 8 مايو 2026م








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: سبب خفي لآلام الرقبة
رياضة: أمام برينتفورد.. سيتي يتمسك بآمال اللقب
رياضة: تشيلسي يفرض فلسفته على ليفربول
فنون ومنوعات: تدهور صحة عبدالرحمن أبو زهرة
عربي ودولي: مفتي عُمان يدين العدوان على غزة
مجتمع مدني: أسبوع خيري في المستشفى الإستشاري
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة حجة
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة الحديدة
أخبار: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة الحديدة
علوم وتقنية: علاج السرطان بـ60 ثانية!
عربي ودولي: هدنة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا
عربي ودولي: لبنان تحت ضغط الحرب والمساعدات
اقتصاد: الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية
اقتصاد: الدولار يرتفع والين يستقر
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية
رياضة: اختتام الجولة الثانية للدوري اليمني
عربي ودولي: لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية
أخبار: الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع
أخبار: بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة إب
أخبار: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة إب
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة اللواء البيلي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026