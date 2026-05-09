بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف

أعلن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف، في بيان له، رفضه القاطع للتحركات المشبوهة والمحاولات التي تستهدف إضعاف تماسك التنظيم تحت شعارات مضللة مثل "استعادة الدور".



وأكد البيان أن الواقفين خلف هذه الدعوات لا يملكون أي صفة تنظيمية، بعد أن فُصلوا بقرارات رسمية أو غادروا صفوف الحزب منذ أحداث عام 2011م، معتبراً تصرفاتهم محاولة يائسة للنيل من وحدة المؤتمر ومكانته الوطنية.



وعلى صعيد الشرعية التنظيمية، جدد فرع الجوف تمسكه بالقيادة المنتخبة في دورة اللجنة الدائمة المنعقدة بصنعاء في مايو 2019م، معلناً وقوفه الكامل خلف رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبو راس.



وشدد البيان على أن أي حديث عن تجديد هياكل الحزب هو شأن داخلي بحت، لا يتم إلا عبر الأطر الرسمية والمؤتمر العام في الظروف الملائمة، بعيداً عن التدخلات أو المحاولات الهادفة لشق الصف.



"المؤتمرنت" ينشر فيما يلي نص البيان:



تابعت قيادة وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف بشكل دقيق التحركات المشبوهة التي تنفذها بعض العناصر خارج اليمن وتهدف للنيل من وحدة المؤتمر الشعبي العام وتماسك جبهته الداخلية، عبر الترويج لشعارات مضللة تحت لافتة "استعادة الدور".



إننا إذ نستهجن هذه الأعمال، لنؤكد أنها لا تعدو كونها امتداداً لسلسلة الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له المؤتمر منذ العام 2011م.



وفي هذا الصدد، يشدد فرع المؤتمر بمحافظة الجوف على النقاط التالية:

• أولاً: إن الواقفين خلف هذه التحركات يفتقرون لأي صفة أو شرعية تنظيمية؛ كونهم قد فقدوا عضويتهم بقرارات فصل رسمية، أو اختاروا مغادرة صفوف التنظيم والعمل ضده إبان ثورة الأحزاب عام 2011م، مما يسقط عنهم أدبياً وقانونياً حق التحدث باسم المؤتمر أو تمثيل قواعده.

• ثانياً: يجدد فرع الجوف تمسكه المطلق بالقيادة التنظيمية والسياسية الشرعية، المنتخبة عن دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة في العاصمة صنعاء بتاريخ 2 مايو 2019م، باعتبارها المرجعية الوحيدة والشرعية لتمثيل المؤتمر والتحدث بإسمه وإدارة شؤون التنظيم وحماية مكتسباته.

• ثالثاً: نؤكد أن أي إجراءات تتعلق بإعادة ترتيب أو تحديث الهياكل التنظيمية هي شأن سيادي داخلي للمؤتمر، لا يُبت فيه إلا عبر المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها "المؤتمر العام"، وذلك في الظروف والمناخات السياسية الملائمة وعقب زوال التحديات الراهنة، ووفقاً للأطر اللائحية والنظام الداخلي.

• رابعاً: يعلن فرع المؤتمر بمحافظة الجوف وقوفه صفاً واحداً خلف قيادة المؤتمر الشعبي العام، ممثلة بالأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر، ونوابه، وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة، مباركاً كافة الخطوات والقرارات الهادفة لتحصين التنظيم من الاختراقات وحماية وحدته.



حفظ الله اليمن.. وحفظ المؤتمر الشعبي العام موحداً قوياً.



الشيخ منصور عبدالله العراقي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف

الجوف -الجمعة 21 ذو القعدة 1447هـ الموافق 8 مايو 2026م

