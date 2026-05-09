بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة الحديدة

عبر فرعا المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة الحديدة عن رفضهما واستنكارهما لما وصفاه بالمشاريع المشبوهة والتحركات المريبة التي تستهدف النيل من وحدة المؤتمر، تحت مسميات مضللة مثل "استعادة الدور".



وأكد البيان أن هذه التحركات تقودها عناصر لا تمتلك أي صفة تنظيمية، بعد صدور قرارات فصل بحقها أو مغادرتها المؤتمر خلال أحداث عام 2011م، مشددًا على أنها لا تملك حق التحدث باسم التنظيم أو تمثيله.



وجدد الفرعان تمسكهما بالقيادة التنظيمية الشرعية المنتخبة في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة بصنعاء في 2 مايو 2019م، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل المؤتمر واتخاذ قراراته. كما أكدا أن ترتيب أوضاع المؤتمر شأن داخلي يتم عبر مؤسساته التنظيمية، مجددين دعمهما الكامل لقيادة المؤتمر برئاسة صادق بن أمين أبو راس، ومؤيدين كافة الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على وحدة التنظيم وتماسكه.



"المؤتمرنت" ينشر فيما يلي نص البيان:



بمسؤولية وطنية وتنظيمية عالية، ترفض قيادة وقواعد فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة الحديدة وتستهجن كافة المشاريع المشبوهة والتحركات المريبة التي تحاول النيل من وحدة المؤتمر، والتي تطل علينا اليوم بمسميات واهية مثل "استعادة الدور" من قبل عناصر لفظها التنظيم بقرارات فصل قانونية، أو اختارت التآمر والهروب والمغادرة منه إبان أزمة 2011م، مؤكدين أن هؤلاء لم يعد لهم أي صفة شرعية أو تمثيلية تمنحهم حق التحدث باسم المؤتمر.



إن قيادات وقواعد فرعي المؤتمر في محافظة وجامعة الحديدة لتؤكد أن التعبير عن مواقف المؤتمر الشعبي العام هو حق حصري وأصيل لقيادته الشرعية المنتخبة من دورة اللجنة الدائمة الرئيسية في 2 مايو 2019م، والموجودة في "صنعاء الصمود"، وأي محاولات لخلق منصات موازية أو مواقف خارج هذا الإطار التنظيمي هي والعدم سواء.



ويؤمن المؤتمريون في الحديدة إيماناً كاملاً بقدرة هيئات المؤتمر في الداخل على استعادة الدور الفاعل للتنظيم، وأن ترتيب وضع المؤتمر هو شأن داخلي بحت، يتطلب انتهاء العدوان والحصار واستعادة الحياة السياسية الطبيعية؛ ليجتمع حينها المؤتمريون في "مؤتمرهم العام" لتقرير ما يرونه وفقاً للنظام الداخلي واللوائح المنظمة.



ويجدد فرعا المؤتمر بالحديدة وجامعتها الالتفاف خلف القيادة العليا للمؤتمر، ممثلة بالأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر، ونوابه وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة، ومباركتهما كل القرارات والخطوات التي يتخذونها لصون وحدة المؤتمر وحماية نسيجه من مخططات التمزيق والاستهداف الداخلي والخارجي، مؤكدين أن المؤتمر سيبقى عصياً على التفتيت، وفياً لتاريخه، ملتزماً بثوابته الوطنية.



الحاج عبد الجليل عبده ثابت

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة



الدكتور عبده يحيى هديش

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة الحديدة

الحديدة- السبت 22 ذو القعدة 1447هـ الموافق 9 مايو 2026م