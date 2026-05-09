الأحد, 10-مايو-2026 الساعة: 02:00 ص - آخر تحديث: 01:10 ص (10: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - مؤتمر محافظة حجة - المؤتمر الشعبي العام - اليمن - تصوير جميل الجعدبي

بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة حجة

المؤتمرنت -
بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة حجة
أعلن فرعا المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة حجة، في بيان مشترك، رفضهما القاطع للحملات الإعلامية والتحركات المشبوهة التي تستهدف وحدة التنظيم تحت شعار "استعادة دور المؤتمر".

وأكد البيان أن مروجي هذه الدعوات لا صلة لهم بالمؤتمر، كونهم إما مفصولين تنظيمياً أو ممن تآمروا على الحزب في أحداث عام 2011م، مشدداً على أن التمثيل الرسمي للمؤتمر يظل حصراً على قيادته الشرعية المنتخبة بصنعاء في مايو 2019م.

وجددت قيادة فرعي المحافظة والجامعة الوقوف الكامل خلف رئيس المؤتمر، الأخ المناضل صادق بن أمين أبو راس، ونوابه، وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة. وأشار البيان إلى أن أي إصلاحات أو تغييرات في الهيكل التنظيمي هي شأن داخلي بحت يُناقش عبر الأطر اللائحية والمؤتمر العام عقب انتهاء العدوان ورفع الحصار، مؤكداً دعم كافة الخطوات الهادفة لحماية المؤتمر من محاولات التصدع والاختراق.

"المؤتمرنت" ينشر فيما يلي نص البيان:

تتابع قيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة حجة ما يتم تداوله من حملات إعلامية وتحركات مشبوهة تستهدف النيل من وحدة المؤتمر وإضعاف تماسكه التنظيمي، والتي تُروَّج تحت مسميات مضللة من بينها ما يُسمى بـ"استعادة دور المؤتمر".

إن فرعي المؤتمر بمحافظة وجامعة حجة وهما يدينان تلك المحاولات ليؤكدان أن منفذيها لم يعد لهم أي صلة بالمؤتمر حيث سبق وفقد بعضهم ارتباطه بالمؤتمر نتيجة قرارات الفصل الصادرة بحقهم وفقاً للنظام الداخلي، فيما اختار آخرون مغادرته بعد تآمرهم عليه خلال الأزمة ثورة الأحزاب عام 2011م وهو أمر مكشوف لقيادات وقواعد المؤتمر في حجة بشكل خاص وفي مختلف محافظات اليمن بشكل عام.

وانطلاقاً من المسؤولية التنظيمية يؤكد فرعا المؤتمر بمحافظة وجامعة حجة أن التمثيل الرسمي للمؤتمر سيظل حصراً على قيادته الشرعية المنتخبة عن دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقد في الثاني من مايو 2019م بالعاصمة صنعاء، باعتبارها الجهة المخولة بإدارة شؤون المؤتمر والتعبير عن مواقفه.

ويشدد فرعا المؤتمر بحجة والجامعة على أن قيادته السياسية التنظيمية والتاريخية الموجودة في صنعاء تمتلك القدرة الكاملة على الاضطلاع بدورها في الحفاظ على وحدة التنظيم وتعزيز حضوره الوطني وأن معالجة أي قضايا تتصل بمستقبله أو بنيته التنظيمية تظل شأناً داخلياً يتم وفق الأطر واللوائح المنظمة، إلى حين تهيؤ الظروف الملائمة وعودة الحياة السياسية في اليمن إلى مسارها الطبيعي عقب انتهاء العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام، وعندها يكون للمؤتمريين الحق في عقد مؤتمرهم العام واختيار قياداتهم وفقاً للنظام الداخلي.

ويجدد فرعا المؤتمر بمحافظة وجامعة حجة موقفهما الثابت والداعم لقيادة المؤتمر الشعبي العام، ممثلة برئيسه الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس، ونوابه، وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة، مؤكدين تأييدهما لكافة الخطوات والإجراءات التي تُتخذ من أجل حماية وحدة المؤتمر وصون تماسكه في مواجهة أي محاولات تستهدفه داخلية كانت أو خارجية.

يحيى علي موسى
القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة

الدكتور أحمد يحيى الغماري
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة حجة
حجة - السبت 22 ذو القعدة 1447هـ الموافق 9 مايو 2026م








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: سبب خفي لآلام الرقبة
رياضة: أمام برينتفورد.. سيتي يتمسك بآمال اللقب
رياضة: تشيلسي يفرض فلسفته على ليفربول
فنون ومنوعات: تدهور صحة عبدالرحمن أبو زهرة
عربي ودولي: مفتي عُمان يدين العدوان على غزة
مجتمع مدني: أسبوع خيري في المستشفى الإستشاري
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة حجة
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة الحديدة
علوم وتقنية: علاج السرطان بـ60 ثانية!
عربي ودولي: هدنة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا
عربي ودولي: لبنان تحت ضغط الحرب والمساعدات
اقتصاد: الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية
اقتصاد: الدولار يرتفع والين يستقر
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية
رياضة: اختتام الجولة الثانية للدوري اليمني
عربي ودولي: لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية
أخبار: الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع
أخبار: بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف
أخبار: بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة إب
أخبار: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة إب
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة اللواء البيلي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026