14834 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في شهر

14834 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في شهر
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول أكثر من 14 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال أبريل الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير حديث، إن مصفوفة التتبع الخاصة بها، سجلت خلال أبريل الماضي دخول 14834 مهاجرًا إلى اليمن، بنسبة انخفاض قدرها 13% مقارنة بالشهر السابق (17027).

وأفاد التقرير بأن 67% من المهاجرين قدموا عبر سواحل جيبوتي ووصلوا إلى أبين وتعز، وقدم 28% من سواحل الصومال إلى شبوة، فيما وصل باقي المهاجرين (5%) عبر سلطنة عُمان إلى محافظة المهرة.

وأشار إلى أن الرجال مثلوا 65% من المجموع العام للمهاجرين الوافدين، مقابل 18% من الأطفال، و17% من النساء.

ووفقاً للإحصائية الأممية فقد ارتفع عدد إجمالي المهاجرين الواصلين إلى اليمن منذ مطلع يناير 2026م، إلى 72248 مهاجراً.








