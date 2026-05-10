المؤتمر نت - المؤتمر الشعبي العام - محافظة البيضاء

بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة البيضاء

بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة البيضاء
أعلن فرعا المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة البيضاء، في بيان مشترك، إدانتهما للمحاولات والمزايدات التي تستهدف خلخلة وحدة التنظيم الداخلية تحت غطاء المؤتمر.

وأوضح البيان أن من يقف وراء هذه التحركات هم عناصر أصبحوا خارج الهيكل التنظيمي، سواء بقرارات فصل أو باستقالات صريحة منذ أزمة عام 2011م، واصفاً أي تشكيل لا يرتبط بقيادة صنعاء بأنه "وهم تنظيمي" وانتحال لا يمثل القواعد المؤتمرية.

وجددت قيادات وقواعد المؤتمر في البيضاء والجامعة العهد والولاء للأخ المناضل صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر ونوابه، مباركين كافة الإجراءات المتخذة لحماية وحدة التنظيم.

وأكد البيان أن قيادة المؤتمر في صنعاء هي المرجعية القانونية الوحيدة، وستظل تؤدي مسؤولياتها حتى انتخاب قيادة جديدة عبر مؤتمر عام يُعقد في ظروف يسودها السلام والأمن في كافة ربوع اليمن.

"المؤتمرنت" ينشر نص البيان :

وقفت قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في محافظة البيضاء وجامعة البيضاء أمام المحاولات والمزايدات التي تحاول لبس عباءة المؤتمر بهدف خلخلة وحدته الداخلية وإحداث شرخ في النسيج المؤتمري.

إن المؤتمريين في محافظة وجامعة البيضاء يدينون تلك المحاولات المشبوهة الصادرة عن أناس أصبحوا خارج الهيكل التنظيمي للمؤتمر وفقدوا عضوياتهم بقرارات فصل تنظيمية نتيجة مخالفتهم للنظام الداخلي، أو باستقالاتهم الصريحة التي أعلنوها أثناء تآمرهم على المؤتمر في أزمة 2011م وإعلانهم الارتباط بأحزاب أخرى، ومعظمهم لم يكن يجمعهم بالمؤتمر سوى المصالح الشخصية الضيقة، وهو ما يجعل مساعيهم مجرد انتحال تعبير عن شخوصهم، ولا يمكن لأي مؤتمري واعٍ أن ينخدع بها.

إن مؤتمريي البيضاء والجامعة يؤكدون أن الجهة الحقيقية والقانونية للمؤتمر الشعبي العام هي القيادة المنتخبة من قِبل دورة اللجنة الدائمة الرئيسية في مايو 2019م، والتي تضطلع بمهامها في العاصمة صنعاء، وأي تشكيل لا يرتبط بها فهو "وهم تنظيمي" لا قيمة له ولا يُمثل أحداً.

وتجدد قيادات وقواعد المؤتمر في البيضاء والجامعة العهد والولاء الكاملين للأخ المناضل صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر ونوابه واللجنة العامة والأمانة العامة، ومباركة كل إجراء يتخذونه لحماية التنظيم ووحدته، مؤكدين أن قيادة المؤتمر منوطة بتمثيله واتخاذ قراراته وستظل تؤدي مسؤولياتها حتى انتخاب قيادة جديدة من قبل مؤتمر عام يُعقد في ظل ظروف مناسبة يتوفر فيها السلام والأمن في اليمن كله.

ختاماً، سيظل فرعا المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة البيضاء سداً منيعاً في وجه كل محاولات التشرذم، وسيبقيان متمسكين بقيادتهما الشرعية ومرجعياتهما الراسخة، واقفين ضد أي دعوات مشبوهة تستهدف المؤتمر.

الدكتور محمد عبدالولي السماوي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء
الدكتور سيلان علي العرامي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة البيضاء
البيضاء - الأحد 23 ذو القعدة 1447هـ الموافق 10 مايو 2026م








