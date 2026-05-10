القائم بأعمال وزير الإعلام يزور قناة اليمن اليوم ويعقد اجتماعا مع مسؤوليها

زار قناة اليمن اليوم القائم بأعمال وزير الإعلام الدكتور عمر داعر البخيتي ومعه وكيل الوزارة محمد منصور ومستشار وزير الإعلام لشؤون الإذاعة والتلفزيون يحيى حميد.



وكان في استقبالهم المدير العام التنفيذي للقناة محمد العميسي ومسؤولي القناة، واطلع الدكتور البخيتي على سير العمل في الإدارات والأقسام والاستديوهات الخاصة بالأخبار والبرامج وتجهيزاتها الفنية الحديثة،



وأشاد القائم بأعمال وزير الإعلام بمستوى التطور في القناة فنيا وعلى مستوى الأداء، كما عبر عن الفخر بالدور الوطني الذي تقوم به اليمن اليوم سواء في الأخبار أو البرامج، ومدى تنوعها وملامستها لقضايا الوطن ورسالتها الإعلامية الرصينة التي تجسد المسؤولية التي تقع على عاتق الإعلام في ظل الظروف التي يمر بها الوطن نتيجة استمرار العدوان والحصار، ومواجهة الآلة الإعلامية المعادية وما تبثه من شائعات وتضليل، وأكد أهمية الدور الذي تضطلع به قناة اليمن اليوم لترسيخ وحدة الجبهة الداخلية والمحافظة على لحمة النسيج المجتمعي.



وعقد القائم بأعمال وزير الإعلام ومرافقوه اجتماعا مع مسؤولي القناة تم خلاله مناقشة القضايا ذات الأولوية بالنسبة للإعلام الوطني، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الإعلام الرسمية والخاصة، وإمكانية إنتاج أعمال مشتركة.



وعبر المدير العام التنفيذي للقناة عن شكره للقائم بأعمال الوزير ومرافقيه على الزيارة مؤكدا أنها تجسد الاهتمام بالقناة والعاملين فيها وتقدير ما يبذلونه من أجل الارتقاء بالرسالة التي يقدمونها من حيث الشكل والمضمون، وأوضح أن القناة التي تتبع المؤتمر الشعبي العام تجسد السياسة الإعلامية الوطنية القائمة على الوسطية، وجمع اليمنيين تحت مظلة الوطن الكبير.



وأضاف أن هذه الزيارة تمثل حافزا كبيرا لمواصلة العطايا على الوتيرة ذاتها من التطور.