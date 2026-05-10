الأحد, 10-مايو-2026 الساعة: 11:51 م - آخر تحديث: 11:00 م (00: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - أكد نادي الأسير الفلسطيني أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت جرائمها بحق الأسيرات في سجن "الدامون"، لا سيما في وتيرة عمليات القمع الممنهجة

الاحتلال يصعّد جرائمه بحق الأسيرات في سجن الدامون

المؤتمرنت -
الاحتلال يصعّد جرائمه بحق الأسيرات في سجن الدامون
أكد نادي الأسير الفلسطيني أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت جرائمها بحق الأسيرات في سجن "الدامون"، لا سيما في وتيرة عمليات القمع الممنهجة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن سجن "الدامون" يُعدّ من أبرز السجون التي شهدت تصاعداً في هذه العمليات، حيث تحتجز فيه غالبية الأسيرات البالغ عددهن (88) أسيرة، إلى جانب عدد منهن في مراكز التحقيق والتوقيف.

ومن بين الأسيرات طفلتان، وثلاث أسيرات حوامل في أشهرهن الأولى، اعتُقلن مؤخراً على خلفية ما يدّعيه الاحتلال بـ"التحريض".

واستناداً إلى إفادات لأسيرات داخل السجن وأخريات أُفرج عنهن مؤخراً، كشف البيان أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال نفّذت ما لا يقل عن عشر عمليات قمع خلال شهري آذار ونيسان 2026، رافقتها اعتداءات بالضرب المبرح، وإجبار الأسيرات على الاستلقاء أرضاً، وتقييد أيديهن إلى الخلف، والتعمّد بالاعتداء عليهن وهنّ بهذه الوضعية من قبل السجّانات والسجّانين، ما تسبب بإصابة عدد منهن برضوض.

تصاعد سياسات العزل
وتابع نادي الأسير، أنّه إلى جانب عمليات القمع، التي بلغت ذروتها بحق الأسيرات مقارنة بالفترة التي أعقبت جريمة الإبادة الجماعية، تصاعدت كذلك سياسات العزل بحقهن، إذ تعرضت ست أسيرات على الأقل للعزل، من بينهن أسيرات تجاوزت مدة عزلهن أسبوعين وأكثر.

كما لفتت الأسيرات إلى حالة الاكتظاظ الشديد التي تسود الزنازين، خاصة مع تصاعد حملات الاعتقال الممنهجة والمستمرة، حيث تحتجز بعض الزنازين اليوم أكثر من عشر أسيرات، تضطر غالبيتهن للنوم على الأرض. كذلك برزت جريمة التجويع، بوصفها إحدى أبرز السياسات التي تكررت في إفادات الأسيرات، لا سيما خلال الفترة التي تزامنت مع أعياد الاحتلال، حيث فقدت إحدى الأسيرات نحو 30 كيلوغراماً من وزنها، بعد عدة شهور على اعتقالها.

وبيّن نادي الأسير أنّ جميع الأسيرات أكّدن استمرار جملة من السياسات التي تحوّلت إلى ممارسات ثابتة منذ الإبادة، من بينها سياسة التفتيش العاري، لا سيما عند نقلهن إلى سجن «هشارون» كمحطة توقيف مؤقتة، أو عند إدخالهن إلى سجن "الدامون"، حيث يتعرضن لتفتيش مذل ومهين. ويُعدّ التفتيش العاري أحد أبرز السياسات المستخدمة على نطاق واسع، وأحد أشكال الاعتداءات الجنسية التي طالت الأسرى والأسيرات كافة.

مشكلات صحية مزمنة
وأشار نادي الأسير إلى أنّ عدداً من الأسيرات يعانين من مشكلات صحية مزمنة، من بينهن أسيرتان مصابتان بالسرطان، تتعرضان للحرمان من العلاج، وسط تفاقم مستمر في أوضاعهما الصحية.

ولفت إلى أنّ غالبية الأسيرات، إما معتقلات على خلفية ما يدعيه الاحتلال "بالتحريض"، أو معتقلات إدارياً على خلفية وجود ملف "سري".

وفي هذا الإطار، جدّد نادي الأسير مطالبته بالإفراج عن الأسيرات المعتقلات تعسفياً، لا سيما الطفلات، والأسيرات المريضات، إلى جانب الأسيرات الحوامل، ووقف كافة أشكال الجرائم والانتهاكات المنظمة بحقهن، والتي تشكل وجهاً من أوجه الإبادة المستمرة بحق الأسرى والأسيرات.

يُذكر أنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي فرضت، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، واقعاً غير مسبوق داخل السجون، عبر تكريس نظام تعذيب بنيوي قائم على التجويع، والتنكيل، والاعتداءات بمختلف أشكالها، بما فيها الاعتداءات الجنسية، إلى جانب فرض ظروف بيئية تسهم في انتشار الأمراض والأوبئة، فضلاً عن سياسات السلب والحرمان المنظمة، وعزل الأسرى والأسيرات عن العالم الخارجي، والاستمرار في منع عائلاتهم من زيارتهم.

يُشار إلى أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال يتجاوز اليوم 9400 أسير.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: منتخب الناشئين يهزم الإمارات بالثلاثة
رياضة: شعب صنعاء يبلغ الدور الـ32
عربي ودولي: 72737 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
فنون ومنوعات: بلدة تدفع الأموال مقابل العيش فيها
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
علوم وتقنية: 4 طرق صحية لتناول التمر
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة البيضاء
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة ذمار
علوم وتقنية: سبب خفي لآلام الرقبة
رياضة: أمام برينتفورد.. سيتي يتمسك بآمال اللقب
رياضة: تشيلسي يفرض فلسفته على ليفربول
فنون ومنوعات: تدهور صحة عبدالرحمن أبو زهرة
عربي ودولي: مفتي عُمان يدين العدوان على غزة
رياضة: كأس الجمهورية: 4 أندية تبلغ دور الـ32
أخبار: 14834 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في شهر
مجتمع مدني: أسبوع خيري في المستشفى الإستشاري
أخبار: الأمطار مستمرة وتحذير من السيول
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن
أخبار: بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة حجة
أخبار: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة حجة
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة الحديدة
أخبار: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة الحديدة
علوم وتقنية: علاج السرطان بـ60 ثانية!
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026