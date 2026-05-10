المؤتمرنت -

توقعات الطقس في اليمن: حار وماطر

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية والسهول الساحلية، وأجواء حارة في المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على محافظـات حجة، المحويت، غرب صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز في فترتي الظهيرة والمساء.



كما قد يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من سهل تهامة والمناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من أرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



وفي المناطق الصحراوية من المحتمل أن يكون الطقس صحواً بشكل عام، وحاراً حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 - 42 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال.



ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما نبه القاطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة.