بيان صادر عن فروع المؤتمر الشعبي العام في الولايات المتحدة الأمريكية

تابعت قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في الولايات المتحدة الأمريكية ما يُثار من تحركات ومحاولات مشبوهة تستهدف المؤتمر الشعبي العام ووحدته التنظيمية، عبر تنفيذ أجندات ممولة من الخارج تسعى إلى إرباك صفوف التنظيم وتشويه حضوره الوطني، تحت شعارات مضللة لا تمت للمؤتمر وأهدافه بصلة.



وإننا إذ ندين ونستنكر هذه المحاولات، نؤكد أنها تمثل مشاريع مرفوضة تخدم قوى وأطرافًا لا تريد للمؤتمر أن يستعيد حضوره الوطني ودوره السياسي الجامع.



ويؤكد مؤتمريو الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه التحركات ليست سوى أوهام تعيش خارج الواقع، كونها تُدار من قبل عناصر تقيم خارج الوطن منذ سنوات طويلة، ولم تعد تربطها بالمؤتمر أي علاقة تنظيمية أو جماهيرية؛ فبعض تلك العناصر صدرت بحقها قرارات فصل تنظيمية نتيجة مخالفتها للنظام الداخلي، فيما ينتمي البعض الآخر أساسًا إلى أحزاب وتنظيمات أخرى، وكان وجوده داخل المؤتمر بهدف الإضرار به والعمل ضده، قبل أن يلفظه المؤتمر وقواعده التنظيمية؛ كما أن سنوات الغربة الطويلة جعلت هذه العناصر بعيدة كل البعد عن هموم المؤتمريين وهموم الناس في الداخل وعن واقعهم تماما.



إن فروع المؤتمر الشعبي العام في الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أن القيادة الشرعية والحقيقية للمؤتمر هي القيادة المنتخبة من قبل اللجنة الدائمة الرئيسية في دورتها المنعقدة بتاريخ 2 مايو 2019م، والموجودة في الداخل، ممثلة بالأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، باعتبارها القيادة المرتبطة بشكل يومي ومباشر بقيادات وقواعد المؤتمر في الداخل، والتي تتحمل مع أبناء المؤتمر كافة الصعوبات والتحديات التي تمر بها البلاد، الأمر الذي يمنحها وحدها الحق الكامل في تمثيل المؤتمر والتحدث باسمه واتخاذ المواقف المتعلقة به.

كما يعبر مؤتمريو الولايات المتحدة الأمريكية عن قناعتهم الكاملة بأن استعادة الدور الوطني والسياسي للمؤتمر الشعبي العام مرهون بعودة السلام إلى اليمن وتهيئة الظروف الطبيعية للعمل السياسي، فالمؤتمر حزب سياسي مدني لا يمتلك مليشيات مسلحة، وإنما يستمد قوته من حضوره الشعبي والتفاف الجماهير حول مشروعه الوطني، ولذلك فإن أي ترتيبات تنظيمية أو قيادية يجب أن تتم عبر انعقاد المؤتمر العام في أجواء طبيعية وآمنة، بما يتيح للمؤتمريين ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار قياداتهم المستقبلية.



وفي ختام البيان، تدعو فروع المؤتمر الشعبي العام في الولايات المتحدة الأمريكية كافة المؤتمريين إلى الالتفاف حول قيادة المؤتمر في الداخل ممثلة بالأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام ، وعدم الانجرار خلف الأجندات والمخططات التي تستهدف تفتيت وتمزيق هذا الحزب اليمني العريق، الذي ما يزال يمثل الأمل للكثير من أبناء الشعب اليمني، خاصة بعد انكشاف وفشل القوى الأخرى التي أوصلت اليمن إلى ما يعانيه اليوم من أزمات ومعاناة.

امريكا -الاثنين 24 ذو القعدة 1447هـ الموافق 11 مايو 2026م