إقرأ في المؤتمر نت
أعرب مصدر مسؤول بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي القومي عن إدانته واستنكاره الشديدين

حزب البعث الاشتراكي القومي في اليمن يدين استهداف المؤتمر


حزب البعث الاشتراكي القومي في اليمن يدين استهداف المؤتمر
أعرب مصدر مسؤول بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي القومي عن إدانته واستنكاره الشديدين للحملات والمخططات التي تستهدف وحدة المؤتمر الشعبي العام وقيادته الشرعية المنتخبة تحت مسمى "استعادة دور المؤتمر".

واعتبر المصدر في تصريح تلقاه المؤتمرنت أن تزامن تدشين هذه المؤامرة مع الذكرى السابعة لانتخاب قيادة المؤتمر الشعبي العام من قبل اللجنة الدائمة الرئيسية في صنعاء بتاريخ 2 مايو 2019م، ممثلة بالشيخ المناضل صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، وكافة قيادات المؤتمر وفق النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه، هو استهداف يحمل في طياته دلالة على خبث المقصد ونوايا من يقف خلفه، والذين يسعون لتقسيم هذا الحزب العريق، واستنساخ قيادة غير شرعية، وهو ما دأبت عليه بعض القوى المشبوهة مع معظم الأحزاب، وذلك ضمن مشروع القوى المعادية لتمزيق وتفتيت الوحدة الوطنية، وكون وحدة الأحزاب تمثل صمام أمان لوحدة الوطن والشعب.

ودعا المصدر كل الأحزاب والقوى السياسية إلى رفض وإدانة هذا السلوك والمخطط الخبيث والفوضوي المتكرر مع أكثر من حزب سياسي، وعدم التعامل مع كل من يوظف نفسه الرخيصة كأداة لهذا المخطط الخطير المتمثل باستنساخ قيادات وهمية للأحزاب، بمخالفة صريحة لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمني، وكذلك أنظمة الأحزاب الداخلية ولوائحها ذات الصلة، قبل أن يتحول إلى ظاهرة تشمل الجميع بلا استثناء.

كما جدد المصدر المسؤول إدانته واستنكاره لجميع مخططات تفتيت الوحدة الوطنية لليمن الأرض والإنسان.

واختتم المصدر تأكيده على تضامن قيادة وقواعد حزب البعث العربي الاشتراكي القومي قطر اليمن، مع الأخوة في المؤتمر الشعبي العام وقيادته الشرعية المنتخبة وثقته من أن حزب المؤتمر بقياداته وقواعده وأنصاره أكبر من أي مؤامرة تستهدف وحدته التنظيمية.








