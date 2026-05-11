رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محسن العلفي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ محسن محمد محمد العلفي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً، وأحد الألف المؤسسين للمؤتمر عام 1982م، الذي اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وأشاد أبو راس، في البرقية التي بعث بها إلى أبناء الفقيد القاضي نبيل وعبدالملك ومحمد، بمناقب الراحل وأدواره النضالية والقيادية في مختلف المواقع والمناصب التي تقلدها خلال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء والبذل في خدمة وطنه وقضاياه العادلة، كما كان أحد الشخصيات السياسية التي حظيت باحترام الجميع، وأحد قيادات المؤتمر البارزة التي اسهمت بشكل فاعل ومؤثر في تعزيز وتفعيل العمل التنظيمي.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأبناء الفقيد وأسرته وأصدقائه ومحبيه وآل العلفي كافة في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.



وأكد أبو راس، أن رحيل العلفي مثل خسارةً فادحة للوطن وللمؤتمر الشعبي العام.. سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملاءه وأصدقاءه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون"..