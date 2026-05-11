7 أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول في الدم
يمكن لتغييرات بسيطة في نظامنا الغذائي أن تنعكس إيجابياً على تحسين صحتنا والوقاية من عدة أمراض. ومع تصاعد الاهتمام العام بالخيارات الغذائية المفيدة صحياً، تقدم كاري مادورمو، الحاصلة على درجة الماجستير في الصحة العامة، والكاتبة المتخصصة في الشؤون الصحية، في تقرير نشر، الجمعة، على موقع «فيري ويل هيلث» مجموعة من النصائح عن أفضل خيارات الأطعمة المعلبة التى يمكن أن تساعد على خفض معدلات الكوليسترول الضار في الدم.

تقول مادورمو إن الأسماك المعلبة تُعدّ مصدراً سريعاً وسهلاً لزيادة البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية. وتُعتبر التونة والسلمون والسردين المعلب من الأسماك الدهنية التي تُساعد على رفع مستوى الكوليسترول الجيد في الدم.

وأشارت إلى أن اتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية قد يُسهم أيضاً في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية ومتلازمة التمثيل الغذائي. وأشارت إلى أن الطماطم المعلبة أيضاً غنية بالألياف والليكوبين، والأخير مضاد للأكسدة ويرتبط بخفض مستويات الكوليسترول الضار، حيث يُقلل الليكوبين من التهاب الأوعية الدموية، ويمنع تراكم الكوليسترول الضار الذى يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية، موصية بأنه عند اختيار علبة طماطم معلبة، ضرورة البحث عن الملصقات التي تُشير إلى «عدم إضافة ملح». فالكثير من الأطعمة المعلبة غنية بالصوديوم الذى قد يُؤدي مع مرور الوقت إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت مادورمو أن عبوات الكمثرى المعلبة غنية بالألياف، التي ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول الضار، مشددة على ضرورة تجنب الأنواع شديدة الحلاوة، لأن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر ربما ترفع مستويات الكوليسترول في الدم. وأضافت أن البامية خضار مغذي يحتوي على مادة صمغية قابلة للذوبان في الماء، والتي تساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار، ناصحة بإضافة محتويات عبوات البامية المعلبة إلى الحساء، أو أطباق المعكرونة والأرز.

وقالت مادورمو إن البقوليات مفيدة لصحة القلب، وهي أيضاً غنية بالألياف القابلة للذوبان في الجهاز الهضمي وتساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار. وتشير الأبحاث إلى أن تناول كوب واحد من البقوليات يومياً يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار. وقد يُقلل اتباع نظام غذائي غني بالبقوليات من خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم. ووفق مادورمو، تُعد البقوليات المعلبة طريقة سهلة للاستمتاع بالبقوليات دون الحاجة إلى غسلها ونقعها.

كما أكدت أن اليقطين المعلب يُعدّ غنياً بالألياف القابلة للذوبان، والتي تُساعد على خفض الكوليسترول الضار. ويحتوي كوب واحد من اليقطين المعلب على 7 غرامات من الألياف، بالإضافة إلى كثير من الفيتامينات والمعادن.

واختتمت بقولها إن السبانخ مصدر غني بالعناصر الغذائية، القادرة على خفض مستويات الكوليسترول. ويحتوي كوب واحد من السبانخ المعلبة على 5 غرامات من الألياف. كما أنه غني بمضاد الأكسدة المعروف باسم اللوتين، والذي يُقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وتحتوي السبانخ الطازجة على عناصر غذائية أكثر من السبانخ المعلبة، إلا أن السبانخ المعلبة تُعدّ طريقة سهلة لإضافة الخضراوات الورقية إلى نظامك الغذائي، وفق رأيها.








