وزارة التعليم تفتح باب الترشح للمقاعد المجانية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، عن فتح باب التسجيل ‏للمفاضلة والتنافس على المقاعد المجانية في الجامعات وكليات المجتمع، والمعاهد التقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1448هـ، 2027/ 2028م.

ودعت وزارة التربية في بيان صادر عنها، الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة والمهنية والتعليم الأساسي، من الفئات الموضحة إلى التقدم للمفاضلة والتنافس على المقاعد المجانية المُخصصة على عدد من الفئات الأكثر تضرراً والتي يجب أن تحظى بدعم واهتمام وتشجيع الجميع من أجل مواصلة التعليم والمقدمة للوزارة من الجامعات والكليات والمعاهد التقنية الحكومية والأهلية وبحسب الشروط المحددة لكل فئة.

وأوضح البيان أن الوزارة، خصصت منحًا مجانية لعشر فئات من مختلف شرائح المجتمع تشمل فئات "المتفوقين، وأقارب الشهداء من الدرجة الأولى، وجرحى العدوان وجرحى الأعمال الإرهابية وأقاربهم من الدرجة الأولى، وكذا جرحى القصف أو جرحى الأعمال الإرهابية من المدنيين وأقاربهم من الدرجة الأولى".

وتشمل المنح فئات "منتسبو الجيش واللجان الشعبية والأمن المرابطين في الثغور والجبهات، والطلاب الأيتام من خريجي دور رعاية الأيتام الحكومية، وطلاب أبناء المحافظات المحرومة من التأهيل "البيضاء، الجوف، حجة، سقطرى، صعدة، عمران، مأرب، شبوة" والطلاب المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب النازحين، وأحفاد بلال، وموظفي الوزارة وأقاربهم من الدرجة الأولى".

وأهابت وزارة التربية بالطلاب الراغبين في الترشح للمقاعد التقدم بطلباتهم عبر البوابة الإلكترونية عبر الرابط mohesr.gov.ye، خلال الفترة من 24 ذو القعدة حتى الثالث من ذو الحجة 1447هـ الموافق "11 حتى 20" مايو الجاري، تمهيداً لدخول اختبارات الكفاءة التي سيتم إجراؤها لجميع الطلاب.

وحث البيان الطلاب على عدم التردد على الوزارة ومتابعة التفاصيل المتعلقة بنتائج وآلية المفاضلة وأي مستجدات أخرى عبر البوابة الإلكترونية للمقاعد المجانية وعبر الصفحات الإعلامية للوزارة أو التواصل مع فريق الدعم والمساندة على الأرقام الموضحة أمام كل فئة.








