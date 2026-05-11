الثلاثاء, 12-مايو-2026 الساعة: 01:41 ص - آخر تحديث: 01:41 ص (41: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، برسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الحصار

صنعاء تحذّر من استمرار الحصار

المؤتمرنت -
صنعاء تحذّر من استمرار الحصار
بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، برسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني.

وأكد نائب وزير الخارجية، أن استمرار الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015م، لا يخدم السلم والأمن الدوليين.

وقال "إن استمرار الإجراءات الظالمة من قبل الجانب الأمريكي وأداته الرخيصة في المنطقة والمتمثلة بالنظام السعودي، سينعكس سلباً على الاستقرار في المنطقة، وبالتالي على الاقتصاد العالمي المتضرر أصلاً من العدوان الأمريكي، الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران".

وأشار نائب وزير الخارجية، إلى أن الجمهورية اليمنية، تتابع الأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة والتي ألقت بضلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار الأنشطة العدائية من قبل الأمريكي وأدواته سيلحق ضررًا أكبر وستكون النتائج كارثية، فأبناء المنطقة ضاقوا ذرعاً من هذه الحروب والسياسات العدائية الظالمة والمقيتة.

وشددّ أن على الأمم المتحدة تنبيه النظام السعودي، الطامح لبناء مشاريعه على أنقاض البلدان التي يسهم في تدميرها خدمة للمصالح الأمريكية، أن تلك الطموحات ليست سوى ضربً من الخيال.

كما أكد أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشرعنتهم للأنشطة الإجرامية، يدفعوا بالوضع المعقد نحو التأزيم أكثر، وعدم التزامهم بالقوانين والمواثيق التي يتغنّون بها دائماً وتنصلهم المستمر عنها عندما تتعارض مع الأنشطة العدائية الإجرامية، يدفع بالشعوب الحرة نحو البحث عن خيارات أكثر فعالية وجدوى.

وأوضح أبوراس، أن حالة اللا سلم واللا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق ومماطلة النظام السعودي في إحلال السلام في اليمن، سيدفعنا للجوء إلى خيارات أخرى من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والعيش بسلام.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة عمران
فنون ومنوعات: رحيل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة
اقتصاد: الدولار يواصل الصعود
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
عربي ودولي: 30 قتيلاً بهجوم مسلح في نيجيريا
عربي ودولي: 2869 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
أخبار: بن حبتور يعزّي بوفاة ناصر بن حبتور
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة ناصر بن حبتور
رياضة: التلال يستعرض بخماسية في صنعاء
اقتصاد: رويان تدشن منتجها الجديد ليدر
أخبار: وزارة التعليم تفتح باب الترشح للمقاعد المجانية
علوم وتقنية: 7 أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محسن العلفي
فنون ومنوعات: جائزة مالية لمن يحل هذه الأزمة
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فروع المؤتمر الشعبي العام في الولايات المتحدة الأمريكية
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمة
وثائق ونصوص: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة عمران
رياضة: "الليغا 29".. برشلونة يكتب التاريخ!
رياضة: أرسنال يلامس لقب البريميرليغ
رياضة: منتخب الناشئين يهزم الإمارات بالثلاثة
رياضة: شعب صنعاء يبلغ الدور الـ32
عربي ودولي: 72737 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: توقعات الطقس في اليمن: حار وماطر
عربي ودولي: الاحتلال يصعّد جرائمه بحق الأسيرات
فنون ومنوعات: بلدة تدفع الأموال مقابل العيش فيها
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026