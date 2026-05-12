تسجيل هزة أرضية في هذه المحافظة اليمنية

أعلن مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين اليمني، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية خفيفة وقعت في شمال غرب محافظة ذمار.



وأوضح المركز أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 2.3 درجة، وسُجلت عند الساعة 2:39 فجراً من شمال غرب المحافظة.



وشهدت محافظة ذمار وقوع أخر هزة في أواخر شهر مارس الماضي، بلغت قوتها 2.6 درجة بمقياس ريختر، وسُجلت على بعد 30 كم شمال شرق معبر مديرية جهران، شمال ذمار، كما سبقها بفترة تسجيل هزة أخرى مماثلة في الثالث من يناير المنصرم، وقعت في شمال غرب ذمار، وبلغت قوتها 2.3 درجة على مقياس ريختر.

