المؤتمر نت - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الثلاثاء، أن طفلا فلسطينيا يُقتل -في المعدّل- كل أسبوع في الضفة الغربية المحتلة منذ يناير 2025

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الثلاثاء، أن طفلا فلسطينيا يُقتل -في المعدّل- كل أسبوع في الضفة الغربية المحتلة منذ يناير 2025، أي ما مجموعه 70 طفلا خلال هذه الفترة، موضحة أن 93% منهم قتلتهم القوات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "يدفع الأطفال ثمنا لا يُحتمل بسبب تصاعد العمليات العسكرية والهجمات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فمنذ يناير الثاني 2025 وحتى اليوم، قتل طفل فلسطيني واحد على الأقل بمعدل أسبوعي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية".

وأضاف إلدر أن "هذا يعني مقتل 70 طفلا فلسطينيا خلال هذه الفترة"، مشيرا إلى إصابة 850 طفلا في الفترة نفسها.

كما أوضح أن 93% من الأطفال قتلتهم القوات الإسرائيلية، مضيفا أن معظم القتلى والجرحى استهدفتهم ذخيرة حية.

وشدد على أن اليونيسف تدعو السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع قتل أو تشويه مزيد من الأطفال الفلسطينيين، وحماية منازلهم ومدارسهم ومصادر المياه الخاصة بهم، امتثالا للقانون الدولي.

ودعت اليونيسف أيضا الدول الأعضاء ذات النفوذ إلى استخدام سلطتها لضمان احترام القانون الدولي.

تصعيد الاعتداءات بالضفة
ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما يشمل عمليات قتل واعتقال وهدم وتوسع استيطاني.

وأسفر هذا التصعيد عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ أكتوبر 2023 وحتى 30 مارس الماضي، أدت اعتداءات المستوطنين إلى تهجير ما لا يقل عن 79 تجمعا فلسطينيا جزئيا أو كليا، تضم 814 عائلة وأكثر من 4700 مواطن.








