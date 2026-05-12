الثلاثاء, 12-مايو-2026 الساعة: 11:09 م - آخر تحديث: 11:03 م (03: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن المقاومة لن تترك الميدان، وستحوله جحيماً على "إسرائيل" وسترد على العدوان والانتهاكات

نعيم قاسم: سنحول الميدان جحيماً على إسرائيل

المؤتمرنت -
نعيم قاسم: سنحول الميدان جحيماً على إسرائيل
جدد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، تأكيد رفض العودة إلى الوضع القائم في لبنان ما قبل بدء 2 مارس، معتبراً أن "الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى".

وقال قاسم في رسالة مسجلة اليوم الثلاثاء: "لن نترك الميدان وسنحوله جحيماً على إسرائيل وسنرد على العدوان والانتهاكات ولن نعود إلى ما قبل 2 مارس"، ودعا الدولة اللبنانية إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، "التي تُشكل أرباحاً خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية"، واعتماد "خيار المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني".

وأعلن نعيم قاسم أن الحزب حاضر للتعاون مع السلطة في لبنان، لتحقيق خمس نقاط، على أن يرتّب بعدها لبنان وضعه الداخلي باستراتيجية الأمن الوطني، "مستفيداً من عناصر قوته ومنها المقاومة كما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزاف عون"، بحسب تعبيره.

كما شدد على أن "لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية". أما النقاط الخمس التي يجب أن تتحقّق بحسب قاسم، فهي:

"سيادة لبنان بإيقاف العدوان الإسرائيلي بحراً وبراً وجوّاً، وتحرير أرضه بخروج العدو الإسرائيلي.
وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني.
وتحرير الأسرى.
وعودة الناس إلى كل قراهم وبلداتهم.
وإعادة الإعمار".

وتوجه نعيم قاسم إلى المجاهدين قائلاً: "محلقاتكم تعانق الأرض وتخنق المحتل الإسرائيلي. مسيَّراتكم تُرعب أشرار الأرض وطغاتها. صواريخكم تزلزل حياتهم ويعيشون القلق والأزمات النفسية".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الثاني من مارس الماضي إلى 2882 شهيداً و8768 مصاباً.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
مجتمع مدني: أعراض صباحية تنذر بورم في الدماغ
فنون ومنوعات: إليسا تطمئن جمهورها: سأعود!
قضايا وآراء: استعادة دور المؤتمر
عربي ودولي: الاحتلال يجدد توغله في جنوب سوريا
اقتصاد: استقرت أسعار الذهب
رياضة: فليك يمدد عقده مع برشلونة
علوم وتقنية: 6 فوائد لتناول الخضراوات يومياً
أخبار: مجيديع يعزي معين عبدالمغني بوفاة والدته
عربي ودولي: سلام: إسرائيل تسيطر على 68 قرية لبنانية
عربي ودولي: الاحتلال يهدم منشآت تجارية في العيزرية
أخبار: حزب البعث الاشتراكي القومي في اليمن يدين استهداف المؤتمر
أخبار: بيان صادر عن فروع المؤتمر الشعبي العام في الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار: بيان صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمة
أخبار: بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة عمران
فنون ومنوعات: رحيل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة
أخبار: صنعاء تحذّر من استمرار الحصار
اقتصاد: الدولار يواصل الصعود
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
عربي ودولي: 30 قتيلاً بهجوم مسلح في نيجيريا
عربي ودولي: 2869 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
أخبار: بن حبتور يعزّي بوفاة ناصر بن حبتور
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة ناصر بن حبتور
رياضة: التلال يستعرض بخماسية في صنعاء
اقتصاد: رويان تدشن منتجها الجديد ليدر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026