نعيم قاسم: سنحول الميدان جحيماً على إسرائيل

جدد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، تأكيد رفض العودة إلى الوضع القائم في لبنان ما قبل بدء 2 مارس، معتبراً أن "الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى".



وقال قاسم في رسالة مسجلة اليوم الثلاثاء: "لن نترك الميدان وسنحوله جحيماً على إسرائيل وسنرد على العدوان والانتهاكات ولن نعود إلى ما قبل 2 مارس"، ودعا الدولة اللبنانية إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، "التي تُشكل أرباحاً خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية"، واعتماد "خيار المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني".



وأعلن نعيم قاسم أن الحزب حاضر للتعاون مع السلطة في لبنان، لتحقيق خمس نقاط، على أن يرتّب بعدها لبنان وضعه الداخلي باستراتيجية الأمن الوطني، "مستفيداً من عناصر قوته ومنها المقاومة كما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزاف عون"، بحسب تعبيره.



كما شدد على أن "لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية". أما النقاط الخمس التي يجب أن تتحقّق بحسب قاسم، فهي:



"سيادة لبنان بإيقاف العدوان الإسرائيلي بحراً وبراً وجوّاً، وتحرير أرضه بخروج العدو الإسرائيلي.

وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني.

وتحرير الأسرى.

وعودة الناس إلى كل قراهم وبلداتهم.

وإعادة الإعمار".



وتوجه نعيم قاسم إلى المجاهدين قائلاً: "محلقاتكم تعانق الأرض وتخنق المحتل الإسرائيلي. مسيَّراتكم تُرعب أشرار الأرض وطغاتها. صواريخكم تزلزل حياتهم ويعيشون القلق والأزمات النفسية".



وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الثاني من مارس الماضي إلى 2882 شهيداً و8768 مصاباً.