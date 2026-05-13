الأهلي يتعثر مجدداً وفوز أول لليرموك

سقط فريق أهلي صنعاء في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه السد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مأرب في افتتاح الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.



وشهدت المباراة فرصا سانحة للتسجيل للفريقين، لم تستثمر بالصورة المطلوبة، سيما انفرادة لاعب الأهلي البديل خالد الشيبه بمرمى السد لكنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ليرفع السد رصيده إلى 5 نقاط ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط.



وعلى ملعب الظرافي بصنعاء، حقق فريق اليرموك أول فوز له بالدوري حينما تغلب على فحمان أبين بهدف نظيف، سجل في الشوط الأول للمباراة التي شهدت إثارة وندية وسط حضور جماهيري غفير.



وبهذا الانتصار، رفع اليرموك رصيده إلى 4 نقاط، في حين توقف رصيد فحمان عند 3 نقاط.



وتتواصل غدا الخميس مباريات الجولة الثالثة بإقامة أربع مباريات، حيث يلتقي المكلا وشباب البيضاء على ملعب بارادم بالمكلا، فيما يلتقي وحدة صنعاء واتحاد إب على ملعب الظرافي بصنعاء، ويستضيف سلام الغرفة نظيره شعب حضرموت على الملعب الأولمبي بسيئون، ويحل فريق العروبة ضيفاً على الهلال بالحديدة.