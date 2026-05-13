فنان يمني شهير يعلن عقد قرانه

فاجأ الفنان اليمني الشاب أصيل حزام الجمهور مساء اليوم، بإعلان خبر عقد قرانه، وذلك بعد مرور 4 أشهر على انفصاله عن منى أسعد.



وكتب أصيل حزام في منشور على حسابه الرسمي "فيس بوك": الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتآلف القلوب، بفضل الله وتوفيقه، تم اليوم عقد قراني على من اختارها الله لي لتكون شريكة لعمري، وسنداً لروحي، وقرةً لعيني".



وأختتم منشوره بالدعاء قائلاً: "​اللهم أجعله عقداً تنعقد به سعادتنا، وبداية لحياة يملؤها المودة والسكينة، ونسأل الله أن يبارك لنا، ويتمم لنا على خير، ويجعل أيامنا القادمة كلها رضا وطمأنينة".



وانهالت التهاني على الفنان أصيل حزام في التعليقات، التي تنوعت بين الدعوات بالسعادة والتعبير عن المفاجأة، متمنين له حياة زوجية سعيدة ومستقبلاً مليئاً بالمحبة والاستقرار.



وكان الفنان اليمني أصيل حزام قد أعلن في يناير 2026، انفصاله عن زوجته الفنانة منى أسعد، في منشور مقتضب شاركه مع جمهوره، مؤكدًا أن الانفصال تم بهدوء ودون الخوض في أي تفاصيل تتعلق بالأسباب، احترامًا للخصوصية.