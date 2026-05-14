الخميس, 14-مايو-2026 الساعة: 05:06 م - آخر تحديث: 05:05 م (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من استمرار تعرض الأطفال في لبنان لمخاطر القتل والإصابة والصدمات النفسية، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل الماضي

يونيسف تحذّر من تفاقم معاناة أطفال لبنان

المؤتمرنت -
يونيسف تحذّر من تفاقم معاناة أطفال لبنان
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من استمرار تعرض الأطفال في لبنان لمخاطر القتل والإصابة والصدمات النفسية، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل الماضي، مؤكدة أن الأطفال ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر جراء العنف والنزوح المستمرين.

وقالت المنظمة، في بيان اليوم، إن التقارير أفادت بمقتل أو إصابة ما لا يقل عن 59 طفلا خلال الأيام السبعة الماضية فقط، من بينهم طفلان من عائلة واحدة قتلا مع والدتهما إثر غارة استهدفت سيارتهم صباح اليوم، معتبرة أن هذه الأرقام تمثل "تذكيرا صارخا بالانتهاكات الجسيمة والمخاطر المستمرة التي يواجهها الأطفال".

وأضافت، نقلا عن وزارة الصحة العامة اللبنانية، أن ما لا يقل عن 23 طفلا قتلوا وأصيب 93 آخرون منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ الثاني من مارس الماضي إلى مقتل 200 طفل وإصابة 806 آخرين، بمعدل يقارب 14 طفلا بين قتيل ومصاب يوميا.

ونقل البيان عن السيد إدوارد بيجبيدير، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إن الأطفال يقتلون ويصابون في وقت كان يفترض أن يعودوا فيه إلى مدارسهم ويلعبوا مع أصدقائهم ويتعافوا من شهور من الخوف والاضطراب، مشيرا إلى أن استمرار الهجمات يفاقم معاناتهم النفسية ويخلف آثارا مدمرة قد تستمر مدى الحياة.

وأوضح أن نحو 770 ألف طفل في لبنان يعانون من ضغوط نفسية متفاقمة نتيجة التعرض المتكرر للعنف والفقدان والنزوح، لافتا إلى أن الأطفال ومقدمي الرعاية يبلغون عن أعراض مرتبطة بالصدمات النفسية تشمل الخوف والقلق الشديدين والكوابيس والأرق والشعور باليأس.

وأشار البيان إلى أن التقييم السريع المركز على الأطفال، الذي أجرته اليونيسف عام 2025، أظهر تدهورا حادا في الصحة النفسية للأطفال عقب التصعيد العسكري في عام 2024، إذ أفاد 72 بالمئة من مقدمي الرعاية بأن أطفالهم يعانون من القلق والتوتر، فيما قال 62 بالمئة إن أطفالهم يعانون من الاكتئاب أو الحزن.

وأكد بيجبيدير أن الأطفال في لبنان عانوا من موجات متكررة من العنف والنزوح وعدم اليقين، محذرا من أن غياب الدعم العاجل قد يترك آثارا نفسية طويلة الأمد تؤثر في مستقبل الأطفال ومستقبل البلاد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مقتل 5 جنود و7 مسلحين في باكستان
رياضة: السيتي يواصل مطاردة أرسنال
اقتصاد: الذهب يصعد مع تراجع الدولار
رياضة: منتخب الناشئين يودّع كأس آسيا
عربي ودولي: تفشي سوء التغذية الحاد يهدد أطفال غزة
فنون ومنوعات: الفنان أصيل حزام يعلن عقد قرانه
ثقافة: الدكتوراه بامتياز للباحث مجاهد العمدي
رياضة: الأهلي يتعثر مجدداً وفوز أول لليرموك
فنون ومنوعات: معاقبة سائق وضع شبكة كرة أعلى سيارته
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: 2896 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
علوم وتقنية: كيف يؤثر الكافيين على المعدة والقولون؟
عربي ودولي: صحة لبنان: 108 شهداء من المسعفين
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
مجتمع مدني: أعراض صباحية تنذر بورم في الدماغ
فنون ومنوعات: إليسا تطمئن جمهورها: سأعود!
أخبار: طقس اليمن غائم مع أمطار وحرارة
قضايا وآراء: استعادة دور المؤتمر
عربي ودولي: الاحتلال يجدد توغله في جنوب سوريا
أخبار: قاسم: سنحول الميدان جحيماً على إسرائيل
أخبار: شوروية المؤتمر تنعي اللواء العلفي
اقتصاد: استقرت أسعار الذهب
عربي ودولي: يونيسف: مقتل 70 طفلاً بالضفة والقدس
رياضة: فليك يمدد عقده مع برشلونة
محافظات: تسجيل هزة أرضية في هذه المحافظة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026