الشريف يعزي بوفاة الشيخ السلطان

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد حسن السلطان، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد الشريف في البرقية التي بعث بها إلى أبناء الفقيد عصام وسيف وبشار وسلطان، بمناقب الراحل الوطنية وإسهاماته الاجتماعية في حل خلافات الناس والإصلاح بينهم.



وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأبناء الفقيد وأسرته وآل السلطان كافة في عزلة السلطان بمديرية الرجم محافظة المحويت بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

