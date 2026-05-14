نائب وزير الخارجية يثمن "توازن روسيا"

بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع السفير الروسي لدى اليمن يفغيني كودروف، آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



وأكد نائب وزير الخارجية، على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين والحرص على الدفع بها نحو آفاق أوسع في مختلف المجالات.



وثمن مواقف روسيا المتوازنة تجاه العدوان المفروض على اليمن ودعواتها المستمرة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.



وأشاد أبوراس بالموقف الروسي إزاء القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على لبنان والعدوان الأمريكي، الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران.



بدوره، جدّد السفير الروسي لدى اليمن، تأكيد موقف بلاده الداعم للمساعي الهادفة تحقيق السلام في اليمن، ومساندة الجهود الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني.