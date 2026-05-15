الطقس متقلّب.. حار وأمطار ورياح

توّقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء صحوة إلى غائمة جزئيًا مع هطول أمطار متفرقة بالمرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم، أن الأجواء في المرتفعات الجبلية صحوة إلى غائمة جزئياً مع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانًا على أجزاء من محافظات "تعز، اب، الضالع، ذمار وريمة" ومرتفعات لحج، مع إمكانية تشكل الشابورة المائية أيضاً خلال فترتي الظهيرة والمساء.



وأشار إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية غائمة جزئياً إلى غائمة، حارة ورطبة مع إحتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى، فيما الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين "10 - 20 عقدة".



وفي المناطق الصحراوية، ستكون الأجواء صحوة بشكل عام، وحارة إلى شديدة الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين "38 - 43 درجة مئوية"، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال.



ونبه المركز المواطنين، من أجواء حارة وشديدة الحرارة في الصحاري والسهول الساحلية ومن الرطوبة العالية في المناطق الساحلية، وينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة والإكثار من شرب السوائل.



وحذر من هطول الأمطار على أجزاء من المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، وينصح بعدم التواجد في بطون الأودية أو عبور مجاري السيول.