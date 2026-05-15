الإثنين, 18-مايو-2026 الساعة: 03:56 ص - آخر تحديث: 02:02 ص (02: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقتحام المجرم "إيتمار بن غفير" المسجد الأقصى برفقة عشرات المغتصبين في استفزاز جديد لمشاعر المسلمين

الخارجية تدين اقتحام "بن غفير" للأقصى

المؤتمرنت -
الخارجية تدين اقتحام "بن غفير" للأقصى
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقتحام المجرم "إيتمار بن غفير" المسجد الأقصى برفقة عشرات المغتصبين في استفزاز جديد لمشاعر المسلمين وانتهاك صارخ لقدسية المسجد والقوانين الدولية.

وحذّرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، من التدنيس المستمر للمسجد الأقصى من قبل مجرمي الحرب الصهاينة وقطعان المغتصبين، مؤكدة أن استمرار ذلك سيعود بالويل والثبور على الكيان الصهيوني الغاصب ويزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكدت، أن اكتفاء الدول العربية والإسلامية بالشجب والإدانة، من شجع الصهاينة على الاستمرار في الانتهاكات والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، داعية إياها إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه الاعتداءات التي تطال أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وإرغام الكيان الصهيوني على وقفها وإنهاء عدوانه وحصاره واحتلاله للأراضي الفلسطينية.

وجددّت وزارة الخارجية تأكيدها على الموقف المبدئي والثابت للجمهورية اليمنية المساند للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة حتى نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة يحبط بيتيس في ليلة وداع ليفا
علوم وتقنية: “آلية صامتة” لتلف الأوعية!
عربي ودولي: توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا
عربي ودولي: الجرب يتفشى بين الفلسطينيين في "عوفر"
عربي ودولي: أطفال فلسطين في جحيم سجون الاحتلال
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
رياضة: مواجهات نارية في الملاعب الأوروبية
عربي ودولي: قصف “إسرائيلي” يستهدف جنوبي لبنان
عربي ودولي: غزة.. ارتفاع شهداء الإبادة إلى 72763
علوم وتقنية: 5 أطعمة للتعافي من الحمى
رياضة: اتحاد الجزائر يتوج بكأس الكونفدرالية
رياضة: السيتي بطلاً لكأس إنجلترا للمرة الثامنة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي الناصري حاتم أبو حاتم
عربي ودولي: 2969 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
عربي ودولي: تحذير فلسطيني من مخطط استيطاني
أخبار: هذا موعد غرّة ذي الحجة وعيد الأضحى
أخبار: طقس حار وتحذير من تدنّي الرؤية
عربي ودولي: روسيا: إسقاط 138 مسيرة أوكرانية
أخبار: الدكتور لبوزة يعزي بوفاة الأستاذ حمزة
عربي ودولي: تشييع فلسطيني للقائد عز الدين الحداد
أخبار: بن حبتور يعزّي الشيخ محمد حليصي
علوم وتقنية: ماهي أفضل الاوقات لتناول التفاح؟
أخبار: وفاة كبير المنشدين اليمنيين
فنون ومنوعات: كويكب يقترب من الأرض
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72757
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026