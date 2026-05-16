أخبار
صنعاء: تدشين حملة التوعية بسرطان القولون

دشن صندوق مكافحة السرطان، اليوم، الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون تحت شعار "وعيك يحميك".

تهدف الحملة التي تستمر شهر، إلى تعزيز الوعي المجتمعي بسرطان القولون ورفع مستوى الثقافة الصحية المتعلقة بالوقاية والكشف المبكر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة السرطان الدكتور عبدالسلام المداني، أن الحملة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول سرطان القولون وطرق الوقاية منه.. مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود المجتمعية لإنجاح الحملة.

ودعا الجهات والمؤسسات ووسائل الإعلام وأفراد المجتمع، إلى المساهمة الفاعلة في إنجاح الحملة من خلال نشر الرسائل التوعوية وتعزيز الوعي الصحي.. مؤكداً أن مكافحة السرطان مسؤولية الجميع.

من جانبه، أشار مدير التوعية والتثقيف الصحي بالصندوق حسين الجنيد، إلى أن الحملة ستُنفذ وفق البرنامج الزمني والخطة المعدة لها، وتتضمن أربعة محاور رئيسية موزعة على أسابيع الحملة، تشمل، التعريف بأبرز أعراض الإصابة بسرطان القولون، وتحديد أبرز عوامل الإصابة، والتعريف بطرق الوقاية من الإصابة، والتوعية بطرق وأدوات الكشف المبكر والفحص الدوري.

وأوضح أنه سيتم نشر الرسائل التوعوية عبر القنوات والإذاعات ومنصات التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود صندوق مكافحة السرطان الرامية إلى الحد من انتشار المرض وتعزيز الوعي بأهمية الاكتشاف المبكر ودوره في رفع فرص العلاج.








