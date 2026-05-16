وفاة كبير المنشدين اليمنيين

توفي اليوم المنشد اليمني البارز قاسم زبيدة، المعروف بلقب “بلبل المنشدين”، عن عمر ناهز 75 عاماً، بعد مسيرة طويلة في خدمة الإنشاد والتراث اليمني.



ويُعد الراحل من أبرز رواد الإنشاد في اليمن، حيث ساهم في تأسيس جمعية المنشدين اليمنيين عام 1989 وترأسها كأول رئيس للجمعية، كما عُرف بدوره في الحفاظ على التراث الإنشادي اليمني، خصوصاً اللون الصنعاني.



وأشارت تقارير محلية إلى أن الصلاة عليه ستقام في الجامع الكبير بصنعاء، على أن يُوارى جثمانه في مقبرة الحمزة.



وقد نعته الأوساط الفنية والثقافية اليمنية بكلمات مؤثرة، مستذكرين صوته وأعماله التي تركت أثراً واسعاً لدى جمهور الإنشاد اليمني والعربي. كما أشادت بمسيرته الفنية ودوره في الحفاظ على الهوية التراثية والإنشادية اليمنية.



وتداول ناشطون ومثقفون على منصات التواصل مقاطع من أعمال المُنشد زبيدة القديمة، معتبرين أن رحيله مثل خسارة كبيرة للفن والإنشاد الشعبي في اليمن. واصفين إياه بأنه “أحد أعمدة الإنشاد اليمني” و”صوت ارتبط بالذاكرة اليمنية”، فيما أشاد آخرون بأخلاقه وحضوره الإنساني إلى جانب عطائه الفني الطويل.

