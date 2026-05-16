الإثنين, 18-مايو-2026 الساعة: 03:57 ص - آخر تحديث: 02:02 ص (02: 11) بتوقيت غرينتش
أخبار
المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن موعد عيد الأضحى وبداية شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن موعد عيد الأضحى وبداية شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447.

وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، "بناءً على الحسابات الفلكية، تُستحال رؤية هلال بعد غروب شمس اليوم السبت؛ نظراً لغروب قرص القمر قبل غروب قرص الشمس وقبل حدوث الاقتران المركزي (ولادة الهلال)".

وأكد الشوافي أن يوم غدٍ الأحد هو المتمم لشهر ذي القعدة، والاثنين غرة (بداية) شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية.

وأشار الفلكي اليمني إلى أن يوم الثلاثاء 26 مايو يصادف يوم عرفة (الوقفة)، والأربعاء 27 مايو 2026م هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.








