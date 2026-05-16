طقس حار وتحذير من تدنّي الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدة محافظات وطقساً حاراً في السواحل والصحارى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات تعز، الضالع، إب.



وقد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات ذمار، ريمة، المحويت، غرب صنعاء ومرتفعات لحج وأبين.



ومن المتوقع أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في السواحل والصحارى.



ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.



كما نبه من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب، ومن الطقس الحار وشديد الحرارة في السواحل والصحارى.