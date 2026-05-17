بين الغبار والحرارة.. احذروا الساعات المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية وأجواء حارة ومغبرة نسبياً في المناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئيا مع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، الضالع، تعز ومرتفعات لحج وأبين، وتكون الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية.



ويُتوقع كذلك أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً على السواحل الجنوبية والغربية، وغائماً جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



وفي المناطق الصحراوية قد يكون الطقس صحواً ومغبراً نسبياً وحاراً حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 ـ 43 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.



ونبه المركز المواطنين من الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية والساحلية، ومن التواجد في الشعاب والوديان أو في ممرات السيول وعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.